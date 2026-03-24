Turismo personalizado en Argentina: cuánto gastan y qué buscan los extranjeros

El turismo internacional en Argentina está atravesando una transformación profunda. Cada vez más visitantes extranjeros dejan de lado los circuitos tradicionales para apostar por experiencias diseñadas a medida, con itinerarios flexibles, atención personalizada y un fuerte componente emocional.

Este fenómeno, conocido como turismo personalizado, no solo redefine la manera de recorrer el país, sino que también impacta directamente en el gasto, la duración de las estadías y el tipo de servicios contratados.

En este nuevo escenario, Argentina se posiciona como un destino atractivo por su diversidad geográfica y cultural. Desde la Patagonia hasta las Cataratas del Iguazú, pasando por Buenos Aires y Mendoza , el país ofrece propuestas que pueden adaptarse a distintos perfiles de viajeros, con un denominador común: la búsqueda de experiencias auténticas.

Lejos de los paquetes cerrados, el turista internacional actual prioriza propuestas diseñadas en función de sus intereses. El eje ya no está únicamente en el destino, sino en la experiencia.

Experiencias de lujo en la Patagonia pueden llegar a costar más de 5.000 dólares por persona.

Guías privados en su idioma

Traslados exclusivos

Alojamiento boutique o de alta gama

Actividades diseñadas según intereses específicos

El foco está puesto en evitar la masividad y acceder a propuestas más íntimas, con mayor contacto con la cultura local, la naturaleza y la gastronomía.

Este cambio responde a una tendencia global: los viajeros buscan cada vez más experiencias memorables por sobre el turismo tradicional.

turismo argentina (2) Más privacidad y menos masividad es lo que buscan muchos extranjeros en Argentina. Canva

Cuánto gastan: el dato que explica el fenómeno

Uno de los aspectos más relevantes del turismo personalizado es el nivel de gasto. En términos generales, los paquetes a medida en Argentina presentan valores que varían según la duración, los destinos y el nivel de exclusividad:

Programas estándar de 10 días: entre 1.200 y 1.500 dólares por persona

Itinerarios más completos (como Patagonia o circuitos combinados): entre 3.100 y 3.750 dólares.

Experiencias premium o de lujo: pueden superar los 5.000 dólares

Este rango evidencia que se trata de un segmento dispuesto a invertir en calidad, comodidad y diferenciación.

Mendoza, en el centro de la escena internacional

Dentro de este mapa, Mendoza ocupa un lugar estratégico. La provincia se consolidó en los últimos años como uno de los destinos más elegidos por turistas internacionales, especialmente por su propuesta enológica y gastronómica.

La combinación de paisajes de montaña, bodegas de nivel internacional y experiencias gourmet posiciona a Mendoza como un destino de alto valor. En este contexto, la mirada de los prestadores locales resulta clave para entender el fenómeno.

Desde la experiencia directa con el visitante extranjero, Cintia Zeverini, propietaria de Vistalba Wine Tour, observa un cambio claro en el perfil del turista que llega a la provincia. “Los turistas de habla inglesa y portuguesa tienen un marcado interés por el turismo enológico y la gastronomía. Mendoza hoy está posicionada como un destino de nivel internacional, con bodegas preparadas para recibir este tipo de visitante”, explica.

El interés no es casual. La provincia ofrece un estándar de calidad que combina arquitectura, vinos y experiencias culinarias que compiten a nivel global.

Estadías cortas, pero intensas

A diferencia de otros destinos del país, Mendoza suele formar parte de itinerarios más amplios. Sin embargo, su impacto en la experiencia del viajero es significativo.

Según Zeverini, la estadía promedio es de entre tres y cuatro días, con un recorrido bastante definido:

Valle de Uco como principal atractivo

Luján de Cuyo como segundo polo

Maipú como opción complementaria

Turismo de montaña y aventura como experiencia adicional

Este esquema permite condensar en pocos días una experiencia completa que combina vino, paisaje y gastronomía.

turismo argentina (1) Mendoza es elegida por sus vinos, su gastronomía y sus paisajes. Canva

Cuánto gastan los turistas en Mendoza

El nivel de gasto diario también refleja el perfil de este visitante. “El turista extranjero tiene un gasto promedio de entre 140 y 160 dólares por día, con estadías de tres a cuatro noches”, detalla Zeverini.

Este gasto se distribuye principalmente en:

Experiencias en bodegas

Gastronomía de alto nivel

Traslados privados

Actividades personalizadas

Se trata de un consumo orientado a la calidad, donde la experiencia es el eje central.

En cuanto a la conformación de los grupos, el perfil es bastante claro. “Principalmente viajan en pareja, luego grupos de amigos y familias. El viajero solo es minoritario”, señala la prestadora.

Este dato refuerza la idea de que el turismo personalizado también está vinculado a experiencias compartidas, donde el disfrute se construye en grupo.

La clave: experiencia antes que lujo

Uno de los puntos más interesantes es que el turismo personalizado no necesariamente está ligado al lujo extremo. “Hoy el turista busca experiencia, atención personalizada, contacto con la naturaleza y una combinación con la gastronomía”, explica Zeveri.

Esto implica que el valor no está solo en el nivel de gasto, sino en la calidad del servicio y la autenticidad de la propuesta.

El contraste entre el visitante extranjero y el turista argentino también marca una tendencia. “El extranjero prioriza lo personalizado, evita la masividad, busca bodegas boutique y se informa previamente sobre el vino”, detalla.

En cambio, el turismo nacional ha crecido en interés por el enoturismo, pero presenta un abanico más amplio en términos de opciones y presupuesto.

Un modelo que redefine el turismo en Argentina

El crecimiento del turismo personalizado no es una moda pasajera, sino una transformación estructural del sector. Argentina, y particularmente Mendoza, tienen una ventaja competitiva clara: la posibilidad de ofrecer experiencias únicas en escenarios naturales y culturales de alto valor.

En este contexto, el desafío para el sector es consolidar esta tendencia, apostando por la calidad, la innovación y la personalización como ejes del desarrollo turístico. Porque hoy, más que viajar, los turistas buscan algo más profundo: vivir una experiencia que valga la pena contar.