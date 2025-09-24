Dos asaltos de vehículos tuvieron lugar en el Gran Mendoza

Un automóvil y una bicicleta fueron sustraídos de sus propietarios durante dos asaltos en Ciudad de Mendoza y Guaymallén.

Dos asaltos de vehículos fueron registrados en Ciudad de Mendoza y Guaymallén entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles. Como resultado, los delincuentes sustrajeron una bicicleta y un automóvil de sus propietarios.

Le robaron su bicicleta a punta de pistola El primer de estos hechos tuvo lugar entre los límites guaymallinos cerca de las 22, concretamente en el cruce de las calles 25 de mayo y Magallanes.

Allí, un hombre de 54 años, que viajaba con su nuera en su bicicleta, fue interceptado por delincuentes que, apunta de pistola y entre amenazas, le robaron a la víctima el rodado, una bicicleta Venzo rodado 29, además de una riñonera con sus pertenencias y su teléfono celular.

Por este hecho intervino la Oficina Fiscal de Guaymallén.

Asalto de automóvil en Ciudad Horas después del primer asalto, sobre la 1 de este miércoles, un hombre de 48 años fue abordado entre las calles El Nevado y Las Moras, dentro del barrio San Martín, de la capital provincial.