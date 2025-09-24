Dos asaltos de vehículos tuvieron lugar en el Gran Mendoza
Un automóvil y una bicicleta fueron sustraídos de sus propietarios durante dos asaltos en Ciudad de Mendoza y Guaymallén.
Dos asaltos de vehículos fueron registrados en Ciudad de Mendoza y Guaymallén entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles. Como resultado, los delincuentes sustrajeron una bicicleta y un automóvil de sus propietarios.
Le robaron su bicicleta a punta de pistola
El primer de estos hechos tuvo lugar entre los límites guaymallinos cerca de las 22, concretamente en el cruce de las calles 25 de mayo y Magallanes.
Allí, un hombre de 54 años, que viajaba con su nuera en su bicicleta, fue interceptado por delincuentes que, apunta de pistola y entre amenazas, le robaron a la víctima el rodado, una bicicleta Venzo rodado 29, además de una riñonera con sus pertenencias y su teléfono celular.
Por este hecho intervino la Oficina Fiscal de Guaymallén.
Asalto de automóvil en Ciudad
Horas después del primer asalto, sobre la 1 de este miércoles, un hombre de 48 años fue abordado entre las calles El Nevado y Las Moras, dentro del barrio San Martín, de la capital provincial.
Mediante amenazas, el grupo de delincuentes le robó su auto, Chevolet Agile, para luego fugarse en él.
En este caso intervino la Oficina Fiscal de la Ciudad de Mendoza.