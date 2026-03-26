¿Llega a los $2.000? La nafta Súper volvió a aumentar en Mendoza este jueves

El combustible volvió a aumentar en Mendoza este jueves y los surtidores amanecieron otra vez con nuevos valores.

El combustible volvió a aumentar este jueves en Mendoza y los nuevos valores ya se reflejan en los surtidores.

El combustible volvió a aumentar este jueves en Mendoza y modificó otra vez los valores en las estaciones de servicio, en un contexto internacional atravesado por la guerra y por la presión que esa tensión genera sobre el petróleo. La suba llegó apenas un día después del ajuste aplicado el miércoles.

En el nuevo movimiento, el litro de nafta Súper subió $20, Infinia aumentó $21, Ultra también $21 e Infinia diésel trepó $22. Así, el combustible volvió a remarcarse en la provincia y consolidó otra jornada de subas consecutivas.

Con este ajuste, los precios que se observan desde este jueves quedaron en $1.982 para la Súper, $2.170 para Infinia, $2.120 para Ultra y $2.197 para Infinia diésel.

image La nueva suba del combustible se suma al movimiento que ya se había visto el miércoles (y los días previos), por lo que los automovilistas mendocinos deberán gastar más para movilizarse.

Qué pasa del otro lado de la cordillera con el combustible En Chile, el combustible venía mostrando una dinámica mucho más tranquila hasta la semana pasada. El último informe de ENAP, publicado el 18 de marzo, había estimado subas de apenas $1 por litro para las gasolinas de 93 y 97 octanos, mientras que el diésel y el GLP vehicular no registraban variaciones. Pero ese escenario cambió de golpe en cuestión de días, después de que el Gobierno chileno resolviera modificar el mecanismo que amortigua las subas y en medio del impacto internacional de la guerra sobre el precio del petróleo.