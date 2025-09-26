Un incendio potenciado por el Zonda arrasó un galpón de productos químicos y el dueño fue hospitalizado

El incendio ocurrió en un galpón de calle Serpa, en medio del fuerte Zonda. El dueño tuvo que ser rescatado y lo internaron por un principio de asfixia.

El fuerte viento Zonda que azotó este viernes a Mendoza complicó el trabajo de los bomberos en un fuerte incendio que consumió por completo un galpón de productos químicos en Maipú y puso en riesgo la vida de su propietario.

El siniestro comenzó pasadas las 18 en un depósito ubicado en calle Serpa al 6100. La información policial sostiene que las ráfagas del Zonda alimentaron las llamas, lo que facilitó que el fuego se propagara rápidamente y exigiera un amplio operativo de contención.

El rescate del propietario del galpón Personal policial, bomberos voluntarios y agentes de Tránsito municipal trabajaron en conjunto para sofocar el incendio. En medio del operativo, el propietario del galpón intentó reingresar tras evacuar al personal, pero no pudo salir por sus propios medios y tuvo que ser extraído por los rescatistas.

El hombre presentaba principio de asfixia, pero no fue afectado directamente por las llamas. Luego de recibir los primeros auxilios, fue trasladado a un centro asistencial para su atención médica.