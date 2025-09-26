Así es la guarida del "Pequeño J", el narco buscado por el triple crimen en Florencio Varela

El miércoles por la mañana, la Policía confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza.

Así es la guarida del Pequeño J, el narco buscado por el triple crimen de La Matanza

El jueves, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó la identidad del presunto líder de la organización narco vinculada con el triple crimen que mantiene en vilo al país. Cabe destacar que otras 12 personas se encuentran detenidas vinculadas al caso.

El miércoles por la noche, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizaron una serie de allanamientos en la Villa 21-24, en el barrio Zavaleta. En los procedimientos, los agentes capturaron a ocho sospechosos.

En las últimas horas, se difundieron imágenes del allanamiento a una vivienda que funcionaba como la base de operaciones del “Pequeño J”. El líder narco dejó trampas electrificadas y un mensaje directo para la policía, escrito en una hoja de papel.

Quién es el “Pequeño J”

Se trata de un narco peruano de 23 años señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen. Según las autoridades es un individuo con antecedentes penales y un extenso historial delictivo. Ya se emitió una orden de captura nacional e internacional en su contra.

“Pequeño J” habría grabado la tortura y el crimen de Morena, Brenda y Lara. “Esto le pasa a quienes me roban”, sería la frase del líder narco, mientras un grupo de sicarios completaban los brutales asesinatos. Luego, les habría dicho a los dueños de la casa de Florencio Varela que hagan pozos en el patio para enterrar a las jóvenes y que limpien las manchas de sangre.

cuatro detenidos por el triple crimen

En estos momentos, la causa se encuentra en manos de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, que calificó a los asesinatos como homicidios.