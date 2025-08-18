Confirmaron la fecha del CyberMonday 2025 en Argentina: cómo buscar descuentos

Las mejores ofertas y promociones se encontrarán en una nueva edición del CyberMonday en nuestro país. Cuándo será y cómo obtener buenos descuentos.

El CyberMonday se mete en el calendario de ofertas.

En los últimos días confirmaron la fecha para una nueva edición del CyberMonday 2025 en Argentina. Se trata del evento de compras online más esperado del año, que ya tiene cronograma oficial. Había versiones que circulaban que ubicaban la fecha de inicio un día después y por eso la organización salió a desmentirlo.

Si sos de los que espera este tipo de eventos para encontrar las mejores promociones y descuentos, estás en el lugar indicado: en las últimas horas se ratificó una fecha clave para la realización del CyberMonday 2025 y los usuarios ya esperan con ansias el momento de realizar las compras en distintos rubros.

Cuándo será el CyberMonday 2025 en Argentina El evento se realizará, según informaron de forma oficial, del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre. Desde la organización informaron que será la edición número 23 que se hará en Argentina.

Esto quiere decir que desde las 00 de ese lunes, los consumidores podrán ingresar al sitio del CyberMonday para poder adquirir lo que quieran a un precio más barato. Se espera que los bancos y billeteras virtuales también inicien promociones o descuentos para captar aún más a sus clientes.

Las compras en línea aumentarán en el CyberMonday, no podes perderte las ofertas y oportunidades que trae Foto: Archivo MDZ Las compras en línea aumentarán en el CyberMonday, no podes perderte las ofertas y oportunidades que trae Foto: Archivo MDZ Qué es el CyberMonday El CyberMonday nació en Estados Unidos como respuesta digital al Black Friday y, en Argentina, se realiza desde 2012 bajo la organización de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Con el paso de los años se consolidó como uno de los motores de ventas más fuertes del comercio electrónico, alcanzando cifras récord.