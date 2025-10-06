A qué hora puede llover en Buenos Aires: cuántas chances hay

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, existe la posibilidad de lluvias en forma de chaparrones para esta tarde en la Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires tiene un pronóstico del tiempo con cielo nublado y probabilidades de lluvias en horas de la tarde de este lunes 6 de octubre según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En cuanto a las chances que hay de que caigan chaparrones, oscilan entre el 10 y 40%. Además, se espera que las temperaturas oscilen entre 14°C y 18°C, con cielo mayormente nublado durante todo el día, y para la noche, se espera cielo algo nublado y una temperatura de 14°.

Clima en la Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el tiempo durante la semana El buen clima continuará en la Ciudad de Buenos Aires, con días templados y sin lluvias significativas en el horizonte, aunque se espera un leve descenso de la temperatura hacia el domingo.

Martes 7: cielo despejado desde la madrugada hasta la tarde. Por la noche, el cielo estará algo nublado. La temperatura irá de 10 °C a 23 °C .

cielo despejado desde la madrugada hasta la tarde. Por la noche, el cielo estará algo nublado. La temperatura irá de . Miércoles 8: mínima de 12 °C y máxima de 25 °C , con cielo algo nublado por la mañana y despejado por la tarde.

mínima de y máxima de , con cielo algo nublado por la mañana y despejado por la tarde. Jueves 9: mañana con algo de nubosidad y mínima de 14 °C . Por la tarde, máxima de 26 °C y cielo parcialmente nublado.

mañana con algo de nubosidad y mínima de . Por la tarde, máxima de y cielo parcialmente nublado. Viernes 10: jornada cálida, con mínima de 15 °C y máxima de 28 °C , bajo un cielo parcialmente nublado.

jornada cálida, con mínima de y máxima de , bajo un cielo parcialmente nublado. Sábado 11: cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 17 °C y 26 °C , con tendencia a un aumento de la humedad.

cielo parcialmente nublado y temperaturas entre , con tendencia a un aumento de la humedad. Domingo 12: cierre de semana con cielo mayormente nublado, mínima de 16 °C, máxima de 21 °C y una baja probabilidad de lluvias (10 %).