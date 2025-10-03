La Universidad de la Ciudad otorgó su primer Doctor Honoris Causa a una destacada personalidad académica

La Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UdelaCiudad) otorgó por primera vez en su historia el título de Doctor Honoris Causa . La distinción la recibió el profesor Dr. Jari Lavonen , académico finlandés y referente internacional en formación docente e innovación educativa.

La ceremonia de entrega se realizó en reconocimiento a la trayectoria académica y profesional de Lavonen , quien actualmente es profesor emérito de la Universidad de Helsinki y director del Foro Nacional de Formación Docente de Finlandia, además de presidir el Consejo de Exámenes de Matriculación de ese país. A lo largo de su carrera ha producido más de 600 publicaciones académicas y liderado organismos clave en el desarrollo de políticas educativas.

Asimismo, Lavonen es especialmente reconocido ser referente en el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). El acto marca un hito institucional para la casa de estudios porteña y consolida la cooperación académica entre Argentina y Finlandia.

Durante el acto, la rectora de la UdelaCiudad , María Florencia Ripani, destacó la relevancia de este primer título honorífico entregado por la institución: “Es un honor entregar nuestro primer Doctor Honoris Causa al profesor Jari Lavonen, un referente internacional en formación docente y en la innovación de las ciencias. Su colaboración con nuestra universidad fortalece la integración de distintos campos de conocimiento, el trabajo multidisciplinario y la incorporación de tecnologías digitales en el aprendizaje. Este reconocimiento también abre la puerta a nuevos proyectos conjuntos”.

Cómo inició el vínculo entre Lavonen y Argentina

El vínculo entre Lavonen y Argentina se inició en 2017, y se consolidó a partir de 2020 mediante proyectos académicos desarrollados junto con la UdelaCiudad y la Universidad de Helsinki. En 2022, encabezó en Buenos Aires un curso intensivo sobre formación docente que contó con una amplia participación de equipos técnicos y profesores locales. Su aporte fue considerado clave en el fortalecimiento de capacidades pedagógicas y en la incorporación de nuevas tecnologías en el aula.

La Universidad de la Ciudad otorgó su primer Doctor Honoris Causa al profesor Jari Lavonen Gentileza

La distinción entregada reconoce no solo su trayectoria, sino también la colaboración sostenida con instituciones argentinas. Desde su rol en Finlandia, Lavonen impulsó transformaciones educativas centradas en la integración del conocimiento científico con la formación docente, línea que replicó en distintos contextos internacionales, incluyendo Europa, Asia y América Latina.

Todo sobre la UdelaCiudad

La Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue creada en 2018 por la Legislatura porteña a través de la Ley N.° 6053. Su misión es desarrollar conocimiento en áreas de vacancia, fortalecer la formación profesional en la Ciudad y generar propuestas que respondan a los desafíos sociales, tecnológicos y educativos del área metropolitana. Actualmente, ofrece carreras de grado y posgrado, impulsa actividades de investigación y extensión, y busca consolidarse como un referente en innovación académica pública.