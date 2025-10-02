Máximo reconocimiento a Graciela Borges: recibió el Doctorado Honoris Causa en el festival de cine de la UBA

La histórica actriz fue distinguida con el máximo honor académico de la Universidad de Buenos Aires, en una emotiva ceremonia que reunió a las figuras más grandes del espectáculo nacional.

La gran estrella del cine argentino, Graciela Borges, fue la protagonista de una noche inolvidable al ser reconocida con el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). El evento se desarrolló en el marco de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), que tiene lugar entre el 1 y el 8 de octubre. Esta distinción consagra la carrera de la actriz, una figura que ha marcado de manera indeleble distintas épocas del cine nacional con la profundidad de sus icónicos personajes.

El reconocimiento se otorgó a razón de su larga y brillante trayectoria, que la ha posicionado como una figura indiscutida del séptimo arte argentino. La ceremonia contó con la presencia de autoridades académicas que resaltaron la dimensión de la homenajeada. En su presentación, las autoridades de la UBA declararon que “es un orgullo para la universidad reconocer a una figura que representa lo mejor de nuestro arte”, destacando el valor cultural y artístico de la actriz para la institución y el país.

Graciela Borges recibió el importante reconocimiento Honoris causa Borges Máximo honor: Graciela Borges con el Doctorado Honoris Causa en el FIC.UBA. RS Fotos

El momento más emotivo se vivió cuando Graciela Borges tomó la palabra ante una audiencia de pie en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura. Visiblemente conmovida por el honor, la actriz expresó su gratitud y dedicó el galardón a sus seres queridos, afirmando: “Este reconocimiento es un regalo para mi alma”. Entre los aplausos y las lágrimas, en la primera fila la esperaban su hijo, Juan Cruz Bordeu, y su nieta, María Jesús, testigos del máximo logro académico de la artista.

Mirtha y la Su en el reconocimiento de Borges Mirtha Legrand y Susana Giménez aplaudieron a la homenajeada desde primera fila en el salón de la UBA. RS Fotos