Máximo reconocimiento a Graciela Borges: recibió el Doctorado Honoris Causa en el festival de cine de la UBA
La histórica actriz fue distinguida con el máximo honor académico de la Universidad de Buenos Aires, en una emotiva ceremonia que reunió a las figuras más grandes del espectáculo nacional.
La gran estrella del cine argentino, Graciela Borges, fue la protagonista de una noche inolvidable al ser reconocida con el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). El evento se desarrolló en el marco de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), que tiene lugar entre el 1 y el 8 de octubre. Esta distinción consagra la carrera de la actriz, una figura que ha marcado de manera indeleble distintas épocas del cine nacional con la profundidad de sus icónicos personajes.
El reconocimiento se otorgó a razón de su larga y brillante trayectoria, que la ha posicionado como una figura indiscutida del séptimo arte argentino. La ceremonia contó con la presencia de autoridades académicas que resaltaron la dimensión de la homenajeada. En su presentación, las autoridades de la UBA declararon que “es un orgullo para la universidad reconocer a una figura que representa lo mejor de nuestro arte”, destacando el valor cultural y artístico de la actriz para la institución y el país.
Graciela Borges recibió el importante reconocimiento
El momento más emotivo se vivió cuando Graciela Borges tomó la palabra ante una audiencia de pie en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura. Visiblemente conmovida por el honor, la actriz expresó su gratitud y dedicó el galardón a sus seres queridos, afirmando: “Este reconocimiento es un regalo para mi alma”. Entre los aplausos y las lágrimas, en la primera fila la esperaban su hijo, Juan Cruz Bordeu, y su nieta, María Jesús, testigos del máximo logro académico de la artista.
La noche fue un verdadero desfile de celebridades. El evento no solo tuvo a Borges como protagonista, sino que se convirtió en un punto de encuentro para las grandes figuras del espectáculo argentino. Desde la primera fila, presenciaron la ceremonia las divas Mirtha Legrand y Susana Giménez, quienes quisieron acompañar a su colega en tan importante momento.
Además de las grandes conductoras, se hicieron presentes numerosos colegas y referentes de la cultura. Entre los asistentes se pudo ver a figuras como Mercedes Morán, Cecilia Roth, Eleonora Balcarce, Lorena Meritano y Guillermo Pfening, así como el diseñador Gino Bogani. La actriz galardonada abandonó el escenario envuelta en una ovación a pie de todos los presentes, sellando lo que fue una jornada cumbre para el mundo del cine nacional.