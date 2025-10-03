Banco Nación lanzó grandes descuentos por el Día de la Madre: cómo acceder

El Banco Nación dio a conocer una oferta especial para este mes, dirigida a quienes deseen adquirir productos en perfumerías. La propuesta, que busca beneficiar a sus clientes, contempla descuentos y beneficios exclusivos en comercios seleccionados. Octubre arrancó con todo y promete ser otro mes de grandes beneficios.

Esta promoción puede ser clave para una fecha muy especial que se aproxima: ni más ni menos que el Día de la Madre . Un perfume puede ser un detalle perfecto para sorprender a las madres de cada familia y si la compra se hace con descuento, se disfruta el doble.

Se trata de un descuento del 15% aplicable en compras realizadas en perfumerías adheridas , como Juleriaque, Get The Look y Perfumerie, entre otras. Los comercios que participan se encuentran publicados en el sitio oficial de la entidad, lo que permite que los usuarios verifiquen antes de comprar.

La promoción estará vigente hasta fines de noviembre de 2025, aunque sólo podrá utilizarse los días sábado. El descuento se aplica al momento de la compra y está sujeto a límites que van desde $8.000 hasta $30.000, dependiendo del comercio.

Para aprovechar la oferta es necesario contar con la billetera digital Modo BNA+ y una tarjeta de crédito otorgada por el Banco Nación. La activación del descuento se hace mediante el escaneo de un código QR dentro de los locales adheridos o a través de la aplicación del banco, lo cual agiliza la operación.

Este tipo de promociones son habituales en entidades bancarias que buscan incentivar el uso de sus productos y servicios, a la vez que brindan un alivio en el costo de consumo para sus afiliados. En este caso, el Banco Nación suma una opción para quienes deseen renovar productos de cuidado personal sin pagar el precio completo.