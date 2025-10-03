Reintegro de $5.000 con Banco Nación en carnes: claves para no perder el beneficio en su último día

El beneficio del Banco Nación tiene fecha límite: se puede usar hasta las 23:59 de hoy, viernes 3 de octubre de 2025. La propuesta apunta directo al asado del fin de semana. Ofrece un reintegro del 25% en compras presenciales en Carnicerías Res. Aplica pagando con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina.

El tope mensual es de $5.000 por banco. El descuento no es en caja. Se acredita dentro de los 30 días posteriores a la transacción en la cuenta del banco que el usuario eligió al pagar. La mecánica es simple, pero tiene reglas claras. Si se cumplen, el ahorro llega.

El reintegro corre para personas que paguen los viernes en comercios adheridos, usando MODO o su integración dentro de las apps bancarias. El pago debe hacerse escaneando un QR que permita abonar con tarjetas a través de MODO. No sirve para compras online ni para transferencias. Solo presencial.

También se pide que la tarjeta usada sea de una entidad participante y que el titular tenga cuenta abierta en ese banco. Otro requisito: la cuenta debe estar asociada a MODO dentro de los 15 días de finalizada la promo. Y no registrar deudas o mora con esa entidad al momento de la operación. Si todo eso está en regla, el cliente califica.

¿Cómo se activa el ahorro?

El proceso es rápido. En caja, el cliente abre MODO o la app bancaria con MODO integrado. Escanea el QR del local. Elige pagar con tarjeta de crédito, débito o prepaga. Confirma la operación y guarda el ticket. El reintegro no aparece al instante en el ticket, porque no es un descuento directo. Llega luego como acreditación en la cuenta del banco que se seleccionó al pagar. El plazo es de hasta 30 días corridos.

El tope es de $5.000 por banco por mes. Si el cliente tiene productos en más de una entidad adherida, puede obtener el tope en cada una por separado. La bonificación se suma a otras promos bancarias vigentes, salvo que una condición específica lo impida.

Qué se puede comprar y dónde rige

La promo se concentra en Carnicerías Res y se utiliza solo los viernes. El foco está en el ticket del asado, pero el reintegro aplica sobre el monto total pagado en el local adherido. Como exige modalidad presencial, no alcanza a ventas por sitios web o links de pago.

El reloj corre. La vigencia termina hoy a la noche. El tope es por banco y por mes. Si la compra supera el límite, se reintegra hasta $5.000 y el resto queda fuera. El organizador de la acción es Play Digital S.A., responsable de acreditar la bonificación cuando se cumplan todos los requisitos. Impuestos y gastos que pudieran corresponder son a cargo del participante. Ante dudas sobre entregas, cambios o calidad de producto, la gestión es con el comercio. Si se detectan trampas o maniobras para “forzar” el beneficio, la cuenta puede ser suspendida y la bonificación, denegada.

Elegir el banco donde convenga recibir el reintegro. Preguntar por otras promos acumulables para potenciar el ahorro. Si se compra en grupo, concentrar el ticket en una sola operación puede aprovechar mejor el tope. Y tener presente el plazo de acreditación: puede demorar hasta 30 días. Si el crédito no aparece, conviene iniciar un reclamo con el banco y con MODO adjuntando ticket y número de operación. Hoy es el último día. Si pensabas en asado, esta es la señal.