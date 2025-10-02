Banco Nación lanza $35.000 de reintegro por el Día de la Madre: cómo y cuándo aprovecharlo

El Banco Nación activó una campaña puntual por el Día de la Madre que combina ahorro inmediato y beneficios de mediano plazo. La propuesta aplica únicamente a quienes pidan una tarjeta de crédito Visa o Mastercard entre el 1 y el 5 de octubre, mediante la acción comercial habilitada en su sitio oficial.

El premio principal es un reintegro del 100% sobre las compras que se hagan del 10 al 31 de octubre, con un límite de devolución de $35.000 por persona, según su CUIT. El pago debe realizarse a través de BNA+ MODO y es acumulable con otras promociones vigentes. La devolución impactará en la cuenta asociada hasta 30 días después.

El esquema es simple y está atado a dos ventanas de tiempo. La primera es de alta: del 1/10 al 5/10 se debe solicitar la tarjeta de crédito, de forma online, en la campaña “ Día de la Madre ”. La segunda es de uso: del 10/10 al 31/10 se efectúan las compras con esa tarjeta, siempre pagando por BNA+ MODO.

Durante ese período, el banco devuelve el total de lo gastado hasta alcanzar el tope de $35.000 por cliente. El beneficio no corre para pagos hechos con otras billeteras o plataformas, ni para operaciones canceladas con saldo en cuenta.

Pasado ese plazo, vuelven a regir las condiciones generales del producto. El descuento en comisiones se mantiene mientras el titular acredite su sueldo , jubilación o pensión en el Banco Nación . Es un punto que conviene revisar antes de pedir la tarjeta, porque forma parte de la letra fina del beneficio. Para quienes ya planeaban migrar sus cobros a la entidad, el paquete puede resultar doblemente atractivo.

Requisitos, canal de solicitud y compatibilidades

La solicitud debe hacerse únicamente por el canal indicado en la acción comercial; pedidos por vías distintas no acceden a la promoción. El pago en comercios, para que compute el reintegro, debe cursarse por BNA+ MODO con tarjetas de crédito del banco, en versiones Visa o Mastercard.

Un plus es que el reintegro es compatible con otros descuentos o planes de cuotas que el cliente encuentre en el mismo período. Esa combinatoria abre margen para optimizar las compras de regalos, especialmente en rubros con promociones estacionales. El cronograma incluye días de semana y fin de semana, lo que facilita organizarse sin apuro.

La devolución se acreditará en la cuenta monetaria vinculada a BNA+, en un plazo de hasta 30 días desde cada compra. Ese detalle exige una buena administración del presupuesto: el ahorro llega más tarde, por lo que conviene no sobregirarse. Quienes utilicen cuotas deberán considerar los costos financieros habituales del producto, porque la promo no los altera; el reintegro aplica sobre el total de la operación válida y no reemplaza los términos del plan de pagos elegido.

Por tratarse de una acción acotada, conviene revisar paso a paso: pedir la tarjeta online entre el 1 y el 5 de octubre; confirmar la aprobación; activar el plástico o su versión digital; pagar del 10 al 31 de octubre por BNA+ MODO; y verificar luego la devolución en la cuenta asociada.

Si se cumplen esos hitos, la campaña permite equiparar el gasto con un reembolso total hasta el límite establecido. Para quienes buscan adelantar las compras del Día de la Madre y estirar el presupuesto, el combo de reintegro más bonificación de comisiones por nueve meses aparece como una oportunidad concreta, siempre dentro de las evaluaciones crediticias de la entidad y del uso responsable de la tarjeta.