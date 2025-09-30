Banco Nación: hasta $40.000 de reintegro en supermercados Jumbo, Disco y Vea

Todos buscamos estirar el presupuesto en la góndola, y los martes aparecen como la mejor oportunidad para hacerlo en los supermercados de Cencosud : Jumbo, Disco y Vea. La dinámica es simple. Si abonás de manera presencial usando la app MODO del Banco Nación y elegís una tarjeta Mastercard emitida en Argentina

El beneficio se apoya en la tecnología NFC del celular —el clásico “acercar y pagar”— y tiene vigencia nacional, exclusivamente los días martes, hasta el 31 de octubre de 2025. No es un cupón ni una promoción online: funciona en línea de cajas, con medios y comercios habilitados, y bajo un reglamento con topes, plazos y exclusiones bien definidos.

El beneficio corre para compras presenciales en locales de Cencosud SA: “Jumbo”, “Disco” y “Vea” en todo el país. Se exige pagar en pesos y utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas Mastercard emitidas en la Argentina. El requisito clave es operar a través de MODO y con modalidad sin contacto desde el dispositivo móvil con NFC. Quedan fuera los pagos con chip de la tarjeta, las lecturas por QR y las transacciones con plásticos Maestro.

El consumo debe ser personal. Si pensás financiar, conviene chequear antes con el banco emisor los eventuales cargos por compras en cuotas, porque pueden variar según la entidad y el plan elegido. La configuración técnica es la misma de cualquier billetera con NFC: activar el método de pago, acercar el teléfono a la terminal y confirmar.

¿Cuánto se reintegra y cuáles son los topes?

Hay dos niveles según cómo se procese la transacción. Con pagos contactless hechos directamente con la tarjeta física compatible, la bonificación informada es del 15% con un tope de $6.000 por semana y por cuenta. En cambio, cuando la compra se concreta con el celular vía NFC a través de MODO, la bonificación asciende al 25% y el tope semanal por cuenta se eleva a $8.000. Además, si se utiliza la promoción, durante todas las semanas hasta el 31 de octubre, el reintegro podría ser de $40.000 pesos.

¿Cómo se refleja el beneficio? Si usaste crédito, el reintegro puede impactar en hasta dos resúmenes posteriores a la compra; si pagaste con débito o prepaga, la acreditación puede demorar hasta 30 días hábiles bancarios. Es normal que no se vea al instante en la línea de caja, porque el descuento llega como devolución bancaria, no como rebaja en ticket.

Exclusiones, acumulación y fechas clave

El reglamento detalla excepciones habituales del rubro bebidas: no aplica a compras de Bodegas La Rural, Trumpeter, Rutini, Luca, La Posta, Luigi Bosca, Chandon, Terrazas de Los Andes, Valmont, Latitud 33, Catena Zapata, Mercier, Baron B, Escorihuela Gascón, Clos de los Siete, El Enemigo, Monteviejo, ni a presentaciones en envase brik ni a vinos generosos. Además, las cuentas en mora o bloqueadas no acceden. Respecto de la combinabilidad, algunos materiales comerciales mencionan compatibilidades, pero el pliego de bases suele indicar que no se acumula con otras promociones, descuentos u ofertas vigentes del mismo canal.

Por eso, lo más prudente es validar en caja o con atención al cliente del banco y del comercio antes de pagar: si hay otro beneficio activo, en general se aplica uno por operación, pero las políticas pueden ajustarse por campaña. La fecha límite es clara: los martes, hasta el 31/10/2025 inclusive.

Si el sistema cae a chip o solicita inserción de tarjeta, el beneficio puede cambiar de tramo o no corresponder. Otro consejo útil: verificá que la tarjeta Mastercard elegida esté correctamente asociada en la app, actualizá la versión de MODO, y pedí ticket y comprobante digital; con esos datos, cualquier reclamo posterior resulta más ágil. Para control, revisá el home banking o el resumen en las semanas siguientes y seguí el rastro del ajuste.

En síntesis, los martes se transforman en una oportunidad concreta de ahorro en Cencosud si cumplís tres pasos: pagar de forma presencial, usar MODO y confirmar que el cobro se procese por NFC con una Mastercard nacional. El reintegro llega como devolución bancaria dentro de los plazos previstos y tiene límites semanales por cuenta. Hay marcas y formatos excluidos, y las reglas de combinabilidad dependen del reglamento vigente.

Si necesitás despejar dudas, el camino más directo es consultar en el servicio de atención de tu banco y del supermercado antes de pasar la tarjeta —o el celular— por el lector. Con una mínima planificación, el tope semanal puede marcar la diferencia en el presupuesto familiar.