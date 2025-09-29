Último lunes para jubilados del Banco Nación: reintegro de $10.000 y 3 cuotas sin interés en farmacias

Hoy cierra una ventana de ahorro pensada para jubilados que cobran su haber en el Banco Nación . El beneficio ofrece un 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos, con foco en farmacias. La condición es clara: pagar exclusivamente a través de MODO dentro de la app BNA+ y con las tarjetas participantes del BNA .

El reintegro tiene tope mensual por cliente y se acredita en la cuenta asociada a BNA+ dentro de un plazo estimado. Es el último día de vigencia, por lo que conviene repasar cómo activarlo, cuáles son los límites y qué pasos evitar para no perder el beneficio.

El alcance es exclusivo para personas que cobran su jubilación en una cuenta del Banco Nación . No requiere cupones ni códigos, pero sí cumplir con los medios de pago habilitados. En tarjeta de débito , aplica para la Mastercard Jubilados, cuyos plásticos comienzan con 551792 . En tarjetas de crédito , entra Visa y Mastercard emitidas por el BNA. La compra debe procesarse por MODO dentro de BNA+ .

No se admite pagar con saldo en cuenta ; si se usa esa modalidad, el descuento no corre. El banco aclara que se trata de cartera de consumo y que no asume responsabilidad por la calidad de los productos, ya que eso depende de cada comercio.

¿Cuándo y dónde rige?

La promoción corre los días lunes y finaliza hoy, 29/09, en comercios adheridos de todo el país, con especial presencia en farmacias. La forma más simple de confirmar la adhesión es preguntar en caja antes de pagar o revisar la cartelería del local. Si el comercio está adherido y el pago se ejecuta tal como exige la mecánica (BNA+ MODO + tarjeta participante), el descuento se aplica y el reintegro se verá hasta dentro de 30 días en la cuenta asociada a BNA+ del titular que realizó la compra. En el caso de las cuotas, se pueden financiar hasta 3 pagos sin interés con tarjetas de crédito BNA, con TNA 0% y TEA 0% informadas para la acción.

El tope de reintegro es de $10.000 por mes calendario por cliente, considerando el CUIT del titular. Si se usan distintos medios de pago habilitados del mismo titular durante el mes, los reintegros se suman hasta alcanzar el tope. Esto significa que una compra de $20.000 generaría un descuento de $2.000; una de $50.000, $5.000; varias compras a lo largo del mes acumulan hasta $10.000. Como hoy es el último lunes de la promo, quienes aún no llegaron al límite pueden aprovechar para completar el tope. Si ya se alcanzó ese techo, no habrá devolución adicional. Un punto clave: si la transacción se hace fuera de MODO BNA+ o con un plástico no participante, el descuento no corresponde.

Paso a paso para no fallar

Antes de salir, revisá que cobrás en una cuenta del BNA. Actualizá la app BNA+, iniciá sesión y verificá que MODO está activo. En caja, confirmá que el comercio participa. Al pagar, elegí MODO dentro de BNA+ y seleccioná la tarjeta de crédito Visa o Mastercard BNA o la débito Mastercard Jubilados (551792). Guardá el ticket y la constancia digital. Si necesitás cuotas, elegí hasta 3 sin interés. Anotá el monto para llevar el seguimiento del tope de $10.000. Si tenés dudas sobre la acreditación, recordá el plazo de hasta 30 días desde la compra para ver el reintegro en tu cuenta. Y si tu farmacia habitual no está adherida, consultá por otras cercanas; muchas cadenas participan los lunes.

Hacé una lista con los productos que realmente necesitás, priorizando medicamentos y artículos de cuidado personal que se compran todos los meses. Evaluá consolidar en una sola operación para ordenar tus gastos, siempre dentro de lo que tu presupuesto permite. Si pagás con crédito, aprovechá las 3 cuotas sin interés para aliviar el flujo del mes. Si pagás con débito, chequeá que el plástico sea el correspondiente a Mastercard Jubilados. Evitá pagar con saldo en cuenta, ya que no aplica. Por último, verificá que el comercio aparezca como adherido antes de confirmar la compra. Con ese checklist, el 10% y el reintegro topeable de $10.000 quedan bien encaminados.