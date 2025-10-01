Banco Nación: el descuento de hasta $40.000 en tres supermercados en octubre

Banco Nación ofrece un gran descuento para aprovechar a la hora de hacer las compras en tres grandes cadenas de supermercados en todo el país.

Los clientes del Banco Nación vuelven a contar con un beneficio especial para realizar compras en supermercados que sigue vigente en octubre. Todos los martes, quienes paguen en Jumbo, Disco o Vea con tarjeta Mastercard a través de la billetera MODO BNA+ recibirán un reintegro del 25%, con un tope de $8.000 por semana.

La promoción comenzó el 15 de mayo y se mantendrá vigente hasta el 31 de octubre de 2025. Para aprovecharla, las compras deben hacerse de manera presencial utilizando la modalidad contactless (NFC).

Cómo funciona el beneficio del Banco Nación El reintegro se acredita de forma automática en la cuenta o en el resumen de la tarjeta usada.

En el caso de las tarjetas de crédito, el descuento puede reflejarse en uno o dos resúmenes posteriores; mientras que con débito o prepagas, el dinero se verá acreditado dentro de los 30 días hábiles.

La promoción puede combinarse con otras ofertas disponibles en las cadenas de supermercados adheridas.

supermercado vea entrada (1).JPG Uno de los supermercados adheridos a la promoción del Banco Nación. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Para alcanzar el límite de $8.000 de devolución semanal, se necesita realizar una compra de alrededor de $32.000 en un martes. Si se mantiene este nivel de consumo durante todo el período de vigencia de la promoción, el reintegro acumulado puede llegar hasta los $40.000.