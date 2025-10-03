El último gesto de amor de un querido periodista que falleció

El Hospital Español de Mendoza informó el fallecimiento de Cristian Ortega , querido periodista mendocino de 50 años. El comunicador había ingresado a la institución días atrás con un grave cuadro tras sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico en el tronco encefálico. Pese a los intensos esfuerzos médicos, su estado fue irreversible y su muerte se confirmó oficialmente en la jornada del viernes.

En medio del dolor, la familia tomó una decisión trascendental: donar los órganos de Ortega. Este gesto solidario fue destacado por el hospital como un acto de esperanza, ya que permitirá mejorar y salvar la vida de otras personas. La acción refleja un legado humano que trasciende su figura en el ámbito periodístico.

El fallecimiento del periodista generó conmoción tanto en colegas como en referentes políticos de Mendoza. Ortega había sido conocido por su estilo crítico y agudo, capaz de aportar miradas originales sobre la actualidad. En redes sociales, distintos espacios recordaron su humor particular y su compromiso con la profesión.

La aclaración sobre su estado se conoció a través de un comunicado de allegados, quienes señalaron que, como donante de órganos, permanecía conectado a equipos médicos para cumplir con los protocolos de ablación. Esta situación había generado cierta confusión en las primeras horas posteriores a su deceso.

El comunicado del Hospital Español:

Fallecimiento Cristian Ortega

Con una extensa trayectoria, Cristian Ortega formó parte de proyectos clave en la prensa mendocina. Inició su carrera en Diario Uno y luego fue pieza fundamental en el lanzamiento de Diario El Sol. También colaboró en medios como Los Andes, MDZ y la revista Rumbos, siempre con un sello personal en sus coberturas de política y economía.

Graduado en Comunicación en la Universidad Juan Agustín Maza, donde también fue docente, Ortega dejó una huella como profesional y como formador de nuevas generaciones. Padre, esposo y amigo entrañable, su partida marca un profundo vacío en el periodismo local, pero su última decisión lo convierte en un símbolo de solidaridad y amor más allá de la muerte.