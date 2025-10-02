Dolor en Mendoza por la partida de un querido periodista

Se trata de Cristian Ortega, un periodista con un largo recorrido en medios gráficos y digitales de Mendoza. El recuerdo.

"Cuando nos toque morir, seremos un clic", solía decir un periodista de Mendoza y seguramente Cristian Ortega, con su humor, estaba de acuerdo con esa idea sarcástica. Pues el ambiente periodístico y político de Mendoza convive hoy con el dolor que genera su partida.

El fallecimiento de Cristian fue informado por la familia y amigos íntimos, aunque luego aclararon que por ser donante de órganos se mantenía conectado a los instrumentos que permitían seguir con los protocolos habituales en esos casos. Por eso se emitió un comunicado en el que la familia informó que su situación es irreversible y seguían el camino indicado por los médicos y los referentes del Incaimen.

Su historia Cristian fue parte de una generación que renovó el periodismo de Mendoza, con sus primeros pasos en Diario Uno y un largo recorrido por gran parte de los medios gráficos de Mendoza. En las secciones política, economía y como gestor dentro de las redacciones.

Fue parte del lanzamiento de Diario El Sol desde su época de semanario hasta el diario digital. También colaboró en Diario Los Andes con notas especiales, igual que en revista Rumbos.

Ácido para decir y opinar en redes, medios y cuanto formato hubiera, Cristian también tuvo participación en radio y en comunicación institucional. Estuvo a cargo de secciones especiales de Autos en MDZ y otros medios de Mendoza.