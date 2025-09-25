El periodista sufrió un problema de salud días atrás por el cual tuvo que ser llevado a quirófano.

Días atrás llamó la atención de la ausencia de Antonio Laje en su programa que se emite por A24. Si bien no se conocieron mayores detalles, el periodista decidió contar qué le pasó durante la emisión de este jueves 25 de septiembre y sorprendió a los televidentes.

El conductor fue muy sincero al revelar detalles del problema que le encontraron en su corazón y por el cual debió ser intervenido: "Yo estuve unos días afuera del programa, todo el viernes, el lunes y el martes". De hecho, fue Eduardo Battaglia quien lo reemplazó y, por supuesto, Antonio le agradeció al aire.

"El viernes yo me interné en el Sanatorio de Las Lomas porque me tuvieron que hacer una ablación cardíaca por una fibrilación auricular que me apareció", reveló. Este episodio le apareció cuando fue a renovar el certificado aeronáutico, ya que él es piloto de aviones y ha llevado a figuras como Susana Giménez y Lionel Messi.

Video: Antonio Laje reveló que fue sometido a una cirugía cardíaca Antonio Laje fue sometido a una cirugía cardíaca: cómo se encuentra

Antonio Laje también destacó el trabajo de los profesionales de salud que lo atendieron y del médico que se encargó de llevar a cabo la cirugía: "Un agradecimiento enorme a toda la gente del Sanatorio Las Lomas, todo el personal impecable y al doctor Raúl Pérez Etchepare que me hizo la ablación".