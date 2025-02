Jorge Rial lapidó a Antonio Laje por su entrevista en A24 a Javier Milei y encendió la polémica: "¿Está hablando de....?"

Este lunes 10 de febrero, A24 debutó una nueva grilla con figuras como Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y Pablo Rossi, entre otros, para competir con La Nación Más, TN y los demás canales informativos. En su primera mañana al aire de América, Antonio Laje experimentó extraños problemas técnicos durante su entrevista al presidente Javier Milei, y Jorge Rial no dudó en confrontarlo sobre el episodio en redes sociales.

La aparición del mandatario en "Otra mañana", el programa de Antonio Laje que destacó Eduardo Feinmann en redes sociales, fue opacada por los cortes de sonido en el micrófono del entrevistado, un fenómeno raro que evitó que el mensaje del presidente se emitiera correctamente. Las disculpas del conductor de A24 por el suceso llegaron pronto a Twitter (ahora X), donde el padre de More Rial compartió una filosa reflexión al respecto.

¿Qué dijo Jorge Rial sobre la entrevista de Javier Milei en A24?

El palito de Jorge Rial para Antonio Laje tras su debut en A24. Foto: X @rialjorge

Citando el clip de las disculpas de Antonio Laje por los problemas técnicos en su entrevista, el conductor de "Argenzuela" cuestionó: "¿Está hablando de la nota en si? ¿De la poca audiencia que tuvo el reportaje al presidente?". Lo cierto es que la charla de Laje con Javier Milei no atrapó a la audiencia, promediando los 1,1 puntos de rating y quedando detrás de Crónica TV según informó el periodista Nacho Rodriguez.

La tendencia no cambió para el canal de Grupo América, a pesar de su nueva programación con la incorporación de Marina Calabró y más periodistas de LN+. "Primer día de la nueva programación de A24 no fue lo esperado por las autoridades del canal. No solo no peleó los primeros puestos, sino que perdió con canales que no esperaba como LN+, Crónica TV y por minutos con Canal 26 e IP Noticias", agregó Rodriguez en su cuenta de X.

Al día siguiente, Antonio Laje hizo frente a las críticas y emitió una sentida disculpa al público de A24: "Lo que pasó ayer fue una vergüenza nuestra y no debería haber pasado y tenemos que hacernos cargo". "Todos los estrenos tienen algún problema, siempre. Ahora, lo que pasó ayer no puede pasar. Puede haber algunos problemitas. Lo que pasó ayer no tiene ninguna disculpa porque no tendría que haber pasado", comenzó su descargo.

"No sé que pasó, yo me enteré cuando terminó el programa que hubo cortes de sonido raros. Muy raros. Todavía no sé bien qué pasó. Con mucha vergüenza yo le pido mil disculpas, lo hice con el presidente como correspondía, a todos ustedes del otro lado que sufrieron algo que no debería haber pasado nunca. Con un estudio extrañamente también lleno de gente. Raro", cerró el conductor de A24.

La fuerte acusación de Javier Milei sobre los problemas en su entrevista para A24

Javier Milei habló de su entrevista en A24. Foto: Captura A24

Por su parte, el presidente Javier Milei compartió su propia teoría sobre los problemas técnicos de su charla con el conductor que pasó de LN+ a A24, y lanzó una fuerte denuncia: "Parece que han intentado sabotear la entrevista interfiriendo sobre el sonido, cuando me estaban reporteando. Es una verdadera vergüenza que haya pasado algo tan bochornoso. Y no me sorprende".

"El estudio estaba lleno de gente haciendo ruido, parece que las mañas que utilizaron, en la campaña electoral del 23, parece que intentaron replicarlas, pero creo que, más allá de eso, el mensaje quedó claro respecto de la cuestión cambiaria", agregó en su comunicación telefónica con Jonatan Viale y Cristina Pérez en Radio Rivadavia.