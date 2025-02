Eduardo Feinmann habló de Antonio Laje luego de irse a A24 tras su paso por La Nación y fue categórico: "Así..."

Este lunes 10 de febrero comenzó en A24 una nueva programación con Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar, Luis Novaresio y más conductores estrella en la grilla. A horas de su propio regreso a la pantalla de América, el periodista que defenestró a Wanda Nara comentó sobre Antonio Laje y su primera mañana al frente del nuevo ciclo matutino del canal.

Laje fue uno de los varios conductores que saltaron de LN+ a A24 a finales del 2024, una oleada de pases que no fue bien recibida por todos y provocó un picante cruce entre Eduardo Feinmann y Luis Majul, uno de los pocos periodistas que eligió quedarse en el canal de La Nación. Después de la controversia, el locutor de Radio Mitre dio su opinión categórica sobre su compañero de canal.

Qué dijo Eduardo Feinmann sobre el debut de la nueva A24 con Antonio Laje

La advertencia de Eduardo Feinmann sobre la nueva programación de A24. Foto: X @edufeiok

En su cuenta de Twitter (ahora X), donde previamente impactó con su exabrupto contra Luis D'Elía, Eduardo Feinmann celebró el comienzo de la nueva programación. Reaccionando a un tuit que resaltaba la información compartida por el Presidente en su entrevista exclusiva, Feinmann hizo una filosa promesa y halagó a Antonio Laje: "Arrancamos con todo. Así será siempre".

El arranque de la nueva A24 no asombró con su desempeño en el rating, logrando mantenerse tercero entre los canales de noticias a pesar de tener como invitado al presidente Javier Milei. La entrevista de Laje con el mandatario consiguió 1 punto de rating, superada por Crónica TV y un sorprendente 1,4 para el canal de las placas rojas que lo dejó segundo en la puja.

Este fin de semana, además de volver a enfadarse con la dirigencia de Boca, Eduardo Feinmann anticipó en sus redes sociales su regreso a A24. El conductor compartió fotos y videos del detrás de escena del canal informativo, mientras todos se preparan para recibir a la nueva camada de conductores que, esperan, los propulsarán adelante en la carrera por el rating.

"Preparándonos para mañana de 18 a 20 en la nueva A24. Con las mismas convicciones, con la mejor información. Seguiremos defendiendo los valores de nuestra sociedad todos los días. Cuidando la República, la Democracia, y las Instituciones a rajatabla. En contra del populismo y todos aquellos que destruyeron este país en los últimos 20 años", escribió Feinmann en su cuenta de X.

Eduardo Feinmann defenestró a Alex Caniggia en Radio Mitre

Eduardo Feinmann continúa compartiendo sus opiniones más picantes con su estilo característico. Después de criticar duramente a Lali Espósito por su participación en la marcha LGBT+, el locutor de Radio Mitre aprovechó su tiempo al aire para condenar a Alex Caniggia tras el surgimiento del video en el que el influencer presume su nuevo departamento tirando billetes al aire.

"No, no...Eso no se hace", reaccionó el periodista y abogado, clasificando de "pavote" al hijo del "Pájaro" Caniggia, que fue puesto bajo investigación de ARBA cuando se reveló que no había declarado correctamente el terreno de sus nuevos edificios para pagar menos impuestos inmobiliarios. "El que tiene plata hace lo que quiere", se defendió Caniggia en su Instagram.