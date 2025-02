Eduardo Feinmann defenestró a Luis Majul tras su pase a A24, luego de abandonar La Nación +: "Él debe saber de..."

Eduardo Feinmann prepara su vuelta a A24 este 10 de febrero, pero no se olvida de dónde vino. En una reciente entrevista, el comunicador salió al cruce de Luis Majul, conductor de LN+ que se quedó en medio del éxodo de periodistas a Grupo América y tuvo varias cosas que decir sobre los colegas que aceptaron la oferta de Juan Cruz Ávila para armar una nueva programación.

Interceptado por un móvil de "Puro Show", el locutor de Radio Mitre que criticó a Lali Espósito y la marcha LGBT+ aseguró que se encuentra "muy contento" con su pase. Feinmann reforzó una vez más que hará "lo mismo de siempre, voy a ser el mismo de siempre con mis mismas ideas, le guste a quién le guste", antes de aprovechar la entrevista para contestarle a su excompañero de piso.

Eduardo Feinmann le respondió a Luis Majul tras su salida de LN+

Cuando el movilero de El Trece le recordó que Luis Majul había comparado el cambio de canal que hicieron sus compañeros a A24 como "un cabaret", Eduardo Feinmann salió al cruce con una filosa respuesta: "Si para Majul era un cabaret, problema de él. Él debe saber de cabaret. Como (Luis) Novaresio dijo, él es Liza Minnelli. Por ahí es".

La respuesta de Feinmann llega después de la polémica reflexión de Luis Majul sobre su nuevo equipo en La Nación +, que diferenció de los periodistas que abandonaron el canal a finales del 2024: "Sabemos que las audiencias "no comen vidrio". Valoran la información, y la investigación y, sobre todo, la coherencia. Nos vemos el próximo lunes antes de las 20, desde Más Nación", escribió en Twitter (ahora X).

Luis Majul defendió la programación de LN+. Foto: X @majulluis

Eduardo Feinmann no es el único periodista que salió al cruce de Majul en los últimos días. El director de Radio El Observador recibió una fuerte acusación de Viviana Canosa, quien lo clasificó de "ensobrado": "La libertad de prensa no le importa a nadie hoy. Nadie dice nada, los Majules de la vida no dicen nada, Vos mirá los auspicios de Majul (y ojo). Yo empiezo a preocuparme, y lo digo de verdad, porque empiezan nuevos canales y nuevos programas y, más o menos, van todos por la misma vereda".

Más recientemente, el conductor de LN+ protagonizó un escandaloso cruce con Oscar González Oro tras expresar su deseo de ampliar la biografía de Jorge Lanata para incluir su fallecimiento. "Es lo que pienso, a esta edad ya digo lo que pienso. Majul es un soret...", afirmó El Negro Oro en diálogo con "A la tarde" al escuchar las intenciones de Luis Majul.

Eduardo Feinmann criticó duramente a los asistentes de la marcha LGBT+ contra Milei

El enojo de Eduardo Feinmann en redes. Foto: Captura LN+

En sus redes sociales, Eduardo Feinmann también causó olas con sus comentarios, esta vez en contra de la marcha LGBT+ convocada tras los dichos homofóbicos del presidente Javier Milei en Davos. Compartiendo imágenes de la jornada en los que un asistente baila provocativamente bajo el Monumento al General Manuel Belgrano ubicado en Avenida Rivadavia, el periodista fue lapidario.

"Profanan la historia y a nuestros padres de la patria: Manuel Belgrano en este caso. Dan asco", escribió Feinmann, sin vueltas. El conductor también criticó a Lali Espósito por aparecer brevemente en la manifestación, saludando a quienes marchaban desde un balcón en Avenida de Mayo: "Con aire acondicionado es fácil", disparó, citando un video de la artista.