Escandalosa pelea entre Luis Majul y El Negro Oro por un curioso motivo que involucra a Jorge Lanata: "Es un soret..."

La disputa entre Luis Majul y Oscar González Oro por la biografía de Jorge Lanata generó un fuerte enfrentamiento en el ámbito periodístico. La controversia comenzó luego del fallecimiento del reconocido periodista, el 30 de diciembre del 2024. Desde entonces, Majul viene expresando su intención de reeditar la biografía de Lanata que publicó en 2012, algo que no cayó del todo bien en el Negro Oro.

Oscar González Oro trató de "soret..." a Luis Majul por la intención del periodista de La Nación+ de ampliar la biografía de Jorge Lanata. Es que el Negro, de gran vínculo con el fundador de Página 12, se enteró de que el conductor de La Cornisa planea volver a escribir sobre su colega.

Luis Majul quiere reeditar su biografía de Jorge Lanata y el Negro Oro lo trató de "soret...". Fuente: Instagram @luis_majul

Majul expresó su propósito luego de que Oro manifestara su intención de escribir un libro sobre la vida del icónico periodista y conductor de Periodismo para Todos. "Es lo que pienso, a esta edad ya digo lo que pienso. Majul es un soret...", se enojó el Negro en diálogo con el programa A la tarde (América).

En 2012, Luis Majul publicó una biografía no autorizada de Jorge Lanata titulada Lanata. Secretos, virtudes y pecados del periodista más amado y más odiado de la Argentina. Tras el fallecimiento de Lanata en diciembre de 2024, Majul anunció su deseo de reeditar esta obra, añadiendo un nuevo prólogo y epílogo, con el objetivo de rendir homenaje a su colega y amigo. Para eso, el conductor de La Nación+ ya habría iniciado gestiones con la familia Lanata.



Por el momento, Majul no ha respondido públicamente a estas declaraciones de Oscar González Oro. Sin embargo, el conflicto ha escalado y ha sumado otras voces.

Otro reconocido periodista fulminó a Luis Majul por la biografía de Jorge Lanata

Baby Etchecopar se metió en la disputa entre Luis Majul y Oscar González Oro. Consultado sobre la polémica en torno a la biografía de Jorge Lanata, el conductor de América apuntó sus cañones contra Majul: "Hay que respetar a los muertos".

Oscar González Oro recibió el respaldo de Baby Echecopar en medio de su disputa con Luis Majul. Fuente: Captura La Nación+.

En diálogo con A la tarde, Etchecopar también criticó la postura de su colega: "Hoy todos hablan de Jorge porque está muerto. Cuando estaba vivo, le chupaban las medias". Sobre su relación con Lanata, aclaró: "Éramos medio conocidos, hace 30 años, en este canal cuando laburamos juntos. Lo vi muy poco, no me considero amigo, pero lo respeto y lo admiro por lo que hizo".

Además, el periodista de Radio Rivadavia fue categórico con el conductor de La Cornisa: "Me parece de muy baja estofa sacar una biografía de alguien cuando se murió. Me parece que así lo hace cualquiera". El conflicto entre Majul y González Oro sigue abierto y genera debate en el mundo del periodismo. Mientras tanto, no hay confirmaciones sobre quién será finalmente el encargado de escribir la biografía de Lanata.