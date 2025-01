Luis Majul rompió el silencio tras el robo de A24 de todos los periodistas de LN+: "Las audiencias no comen vidrio"

El equipo de La Nación+ sufrió grandes pérdidas a finales de 2024, cuando varios de sus conductores más conocidos abandonaron la emisora para aceptar puestos en A24, conformando una nueva programación en el canal informativo de Grupo América. Como uno de los pocos periodistas que permaneció en LN+, Luis Majul rompió el silencio sobre la polémica y dejó clara su posición.

Con el inicio de la nueva grilla de A24 pautado para el 10 de febrero, canales como TN y LN+ adelantaron el estreno de su nueva programación para el próximo lunes 2 de febrero. Citando un artículo de Diario Clarín sobre los grandes cambios que vivirá la televisión argentina, Luis Majul se diferenció de Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y los demás conductores que cambiaron de canal.

El mensaje de Luis Majul sobre el éxodo de periodistas de LN+ a Grupo América

Luis Majul defendió la programación de LN+. Foto: X @majulluis

"Gracias @alejandroalfie por destacar el esfuerzo por competir con profesionalismo y pasión de La Nación +. Sabemos que las audiencias "no comen vidrio". Valoran la información, y la investigación y, sobre todo, la coherencia. Nos vemos el próximo lunes antes de las 20, desde Más Nación, por La Nación+", escribió Luis Majul, promocionando la nueva grilla de LN+.

Los comentarios sobre sus declaraciones no se hicieron esperar, con un usuario comentando de manera crítica hacia los periodistas que aceptaron el pase: "¡Todos a OPERAR y MILITAR para El EMPERADOR!". Si bien demostró que no teme salir al cruce, como lo hizo con Viviana Canosa, Majul rescató el valor de sus excompañeros con su respuesta: "Todos no. Solo algunos, cara de picaporte. Ja ja ja".

El orgullo de Luis Majul y su equipo de LN+. Foto: X @majulluis

Otro usuario dejó un comentario similar bajo el tuit del periodista, felicitándolo por "mantener la dignidad", y no "correr" a Grupo América, asumiendo que Majul recibió la misma oferta que sus colegas por parte de la gestión de Juan Cruz Ávila. El conductor le respondió con un simple "gracias", distanciándose de los periodistas que sí tomaron la oferta de A24.

Y, de acuerdo con Diario Clarín, la oferta no habría sido insignificante. En el artículo citado por Luis Majul, un especialista de la industria audiovisual informó que las ofertas para formar parte de la nueva grilla de A24 fueron muy tentadoras económicamente. "En algunos casos duplicaron y hasta triplicaron los sueldos que cobraban en TN y LN+", detalló la fuente.

Así quedó la grilla de La Nación+ tras el éxodo de periodistas

Los periodistas de LN+ para el ciclo 2025. Foto: X @majulluis

A pesar de las grandes pérdidas, La Nación logró retener a algunos de sus nombres más conocidos, como Esteban Trebucq, Débora Plager, María Laura Santillán, Alfredo Leuco, Horacio Cabak y Carlos Pagni. A ellos se sumaron figuras como Cristina Pérez, Maximiliano Montenegro y Juan Pablo Varsky para formar una nueva propuesta y competir por el rating.

"El equipo de nuestros sueños", tituló Luis Majul a la nueva grilla de La Nación+ en un tuit celebrando el conjunto de periodistas que lo acompañarán en el 2025. Después de todos los cambios, la programación de LN+ quedó así: