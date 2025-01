Luis Majul, contra Viviana Canosa: acusaciones de divismo, egos y de ser "ensobrados"

Estalló la guerra entre periodistas. Preparando su regreso a El Trece, Viviana Canosa habló de todo, desde el arresto de More Rial hasta los canjes de Yuyito González, pero también disparó contra Luis Majul y sus excompañeros de LN+. Horas después de sus fuertes declaraciones, el periodista y escritor argentino le contestó con todo y prendió la mecha.

Viviana Canosa anticipó detalles de su nuevo programa en El Trece durante una entrevista con "Puro Show", donde trató a Luis Majul de "ensobrado" por la diferencia de trato que el conductor de La Nación+ tiene con el gobierno de Javier Milei, a comparación de las duras críticas que le realizó a Alberto Fernández. La respuesta de Majul no se hizo esperar.

Luis Majul le restó importancia a Viviana Canosa tras ser acusado de "ensobrado"

Poco después de la entrevista de Viviana Canosa, Luis Majul visitó a Ángel de Brito en su programa de streaming y reaccionó a los dichos de su excompañera de canal. "Yo no quiero ser despectivo, pero no está en mi radar. No está entre mis preocupaciones", declaró Majul, quien se quedó en LN+ en medio de un éxodo de periodistas a A24.

"Hablemos del periodismo en general. Lo que decimos, ¿es tan importante? No importamos. No es que yo quiera eludir el debate, me importa un carajo. Hay muchísima gente en este medio que porque se prende esa camarita se marea un poco. Yo no digo que soy perfecto, pero llevo tantos años en esto que me doy cuenta entre esto y la vida", cerró el comunicador.

En el vivo de "Bondi", De Brito le leyó a su colega lo que dijo Viviana Canosa cuando el movilero de "Puro Show" le preguntó por el divismo en el rubro: "¡Hay mucho ensobrado, qué divismo! Hoy por hoy, los más divos son los más ensobrados. Viste que actualmente pasa de todo y nadie dice nada. Es una cosa rara porque, con el gobierno anterior, tiraban (y tiraban). Y estaba muy bien, yo también lo hacía", explicó la rubia.

"La libertad de prensa no le importa a nadie hoy. Nadie dice nada, los Majules de la vida no dicen nada, Vos mirá los auspicios de Majul (y ojo). Yo empiezo a preocuparme, y lo digo de verdad, porque empiezan nuevos canales y nuevos programas y, más o menos, van todos por la misma vereda", finalizó Canosa, refiriéndose a la ola de nuevos ciclos que dejó el brutal mercado de pases televisivos a final del 2024.

El panel de Viviana Canosa para su nuevo programa en El Trece

Viviana Canosa llega a El Trece con un nuevo equipo. Foto: Captura YouTube @elpaisuy

A semanas de su regreso a la televisión, Viviana Canosa tiene panel confirmado para su nuevo ciclo en El Trece. Si bien la conductora prefirió no dar los nombres de sus compañeros nuevos todavía, ya que algunos no firmaron sus contratos con el canal, se filtraron algunos de los nombres que la estarán acompañando en esta nueva etapa de su carrera.

Notablemente, Damián Rojo dejó América TV para sumarse a su programa. El panelista de "A la tarde" habría recibido una tentadora oferta económica por parte de Adrián Suar y accedió al pase. Lo acompañarán Marina Brey, una de las nuevas "angelitas" de "LAM", y Gabriel Levinas, el histórico periodista de Radio Mitre.