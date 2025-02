Eduardo Feinmann lapidó a Lali Espósito tras su participación en la marcha LGBT+

Mientras Eduardo Feinmann prepara su regreso a A24, el periodista y abogado continúa opinando sobre los temas más calientes de política y actualidad a través de sus redes sociales. En marco de la masiva marcha LGBT+ contra Javier Milei que se llevó a cabo el sábado 1 de febrero, el conductor de Grupo América tuvo mucho que decir, y uno de sus mensajes más filosos fue para la cantante Lali Espósito.

Vocal aliada de la comunidad LGBT+, la cantante de "Fanático" fue una de las figuras famosas que dijo presente en la convocatoria que marchó desde Congreso a Plaza de Mayo. En su cuenta de Twitter (ahora X), donde Eduardo Feinmann pidió la renuncia de Riquelme, el periodista reaccionó a un video de la actriz y cantante en la marcha con una dura crítica.

Eduardo Feinmann cruzó a Lali Espósito por aparecer en la marcha LGBT+

El periodista citó un video, publicado por @volverasertigre, de una de las apariciones de Lali Espósito en la marcha. Junto a María Becerra y la rapera Taichu, la artista se asomó en varias ocasiones a lo largo de la jornada desde un balcón sobre la Avenida de Mayo para saludar a los presentes. Eduardo Feinmann reaccionó con una filosa observación: "Con aire acondicionado es fácil".

Como es costumbre, el polémico comentario de Eduardo Feinmann en la red social de Elon Musk generó muchas reacciones. Mientras algunos de los usuarios estuvieron de acuerdo con el reclamo del periodista ("Siempre desde la platea", comentó un usuario), varios de sus propios seguidores reprocharon la crítica del conductor a Lali Espósito.

Eduardo Feinmann criticó duramente a Lali Espósito. Foto: X @edufeiok

"Edu... dale, sos mi amigo, no caigas en la bolud... liberal, pareces los vagos liberales", le comentó un simpatizante de Milei. "Eduardo, usted puede hacer un comentario mejor que eso. Demuestre que usted es más lúcido que lo que acaba de escribir. Vamos, anímese… le leemos", respondió otro internauta. "Eduardo te respeto intelectualmente. Pero que tiene que ver el aire acondicionado. No te entiendo", preguntó un tercero.

La cantante de "¿Quiénes son?" no fue la única en recibir un filoso comentario de Eduardo Feinmann después de la marcha del sábado. El conductor de A24 publicó una foto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con la descripción "¡Marche por la inseguridad en su provincia Gobernador!", en referencia a la violencia en el conurbano.

¿Cuándo llega Eduardo Feinmann a A24?

Mientras tanto, el locutor de Radio Mitre prepara su llegada al canal informativo de Grupo América, que estrenará su nueva programación este lunes 10 de febrero. Anticipando su regreso a A24, Eduardo Feinmann saludó a Nicolás Wiñazki y Pablo Rossi, dos de sus nuevos compañeros que llegaron al canal tras un brutal mercado de pases, en redes sociales.

"Falta menos, querido", le escribió a Wiñazki en su cuenta de Twitter (ahora X), citando la publicación del conductor sobre la nueva grilla de A24. "Ahí estaremos juntos, querido", agregó para Rossi, quien lo acompañó en su salto de LN+ a A24 junto a Luis Novaresio, Marina Calabró y más.