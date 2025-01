Escandaloso cruce entre Luis Novaresio y Jonatan Viale por la marcha LGBT+ contra Javier Milei: "Son una joda"

Los dichos del presidente Javier Milei en Davos sobre la comunidad LGBT+ generaron polémica y discursos cruzados entre reconocidas figuras del periodismo y el espectáculo. Después del descargo de Luis Novaresio donde convocó a marchar este sábado 1 de febrero, el comunicador protagonizó un fuerte cruce con su colega Jonatan Viale en redes sociales.

Mientras Jonatan Viale prepara su regreso a TN, acudió a Twitter (ahora X) para criticar la convocatoria a la marcha LGBT+ contra el mandatario argentino: "Alberto faja a Fabiola: No marcharon. Alperovich viola a su sobrina: No marcharon. Espinoza abusa de secretaria: No marcharon. Discurso de Milei en Davos: Marcha Federal Antifascista y Antirracista. Son una joda", disparó el mediático.

La contundente respuesta de Luis Novaresio a Jonatan Viale sobre la marcha LGBT+

Luis Novaresio le respondió con todo a Jonatan Viale. Foto: X @luisnovaresio

Citando la publicación del periodista, Novaresio le respondió a Viale con su propio descargo: "No son una joda, amigo. Son una vergüenza la CGT y sus cómplices. Ahora: ¿Me decís lo que pensás de lo que se dijo desde el gobierno de las parejas gays, de ser homosexual a puertas cerradas, de los femicidios y demás?", comenzó preguntándole a su colega en referencia a los dichos de Javier Milei y sus diputados.

El nuevo conductor de A24 intentó apelar a su relación personal con el hijo de Mauro Viale para hacer llegar su punto de vista: "Yo sé que sos buena gente y sabes de ser discriminado por pertenecer a una minoría. ¿Me decís?". La publicación del rosarino no obtuvo respuesta por parte de Jonatan Viale, pero llamó la atención de los internautas argentinos.

Desde su cuenta de Instagram, Luis Novaresio convocó abiertamente a la marcha LGBT+ que tomará lugar este sábado a las 16 horas y caminará desde Congreso hasta Plaza de Mayo: "Es hasta acá. Porque no hay malos entendidos. Todos entendimos. La democracia es el gobierno de las mayorías con IRRESTRICTA defensa de las minorías. Y hoy fuimos agraviados".

"Siempre hay tiempo para las disculpas. Mientras tanto, ahora, se marcha. Los que creemos en esos derecho y nos une la defensa de la libertad plena sin importar nuestra diferencias. Aunque se aprovechen los que 4 años estuvieron afónicos ante la corrupción. Porque es hasta acá", agregó en la descripción de su video.

¿Cuándo llega Luis Novaresio a A24?

Después del éxodo de periodistas de LN+ a A24, el canal informativo de Grupo América anunció su nueva grilla de programación para el 2025, con nuevas figuras como Eduardo Feinmann, Rolando Barbano, Antonio Laje y Luis Novaresio. Los nuevos ciclos informativos de A24 estrenarán la próxima semana, comenzando el lunes 10 de febrero.

En la nueva grilla de A24, Luis Novaresio ocupará dos horarios clave. El periodista rosarino volverá a realizar sus clásicas entrevistas de medianoche, trasladando el ciclo que encabezaba en LN+ a su nuevo canal. Además, realizará el pase con Antonio Laje a las 10 de la mañana para iniciar su propio noticiero, donde tratará "los temas que marcan la agenda".