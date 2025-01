Luis Novaresio reveló con qué famosa colega de A24 se lleva mejor, tras abandonar La Nación Más: "Estoy muy orgulloso de..."

Luis Novaresio se suma a A24 este 2025 como una de las varias notables incorporaciones que recibe el canal informativo de América TV tras el éxodo de conductores que salieron de La Nación Más. Palpitando el inicio de su nuevo programa, el periodista brindó una entrevista donde opinó del "Wandagate" y reveló con quién de sus nuevos compañeros se lleva mejor.

Como invitado en "DDM", Novaresio tuvo la oportunidad de charlar con Marina Calabró, quien reemplazó a Mariana Fabbiani en América durante las merecidas vacaciones que se tomó la conductora del ciclo. El intercambio entre los dos conductores que llegan de LN+ no tardó en delatar la cercana amistad que los une, forjada tras años de trabajar codo a codo en los programas de televisión.

"Felicitaciones, lo estás haciendo muy bien. Es una gran persona, una gran profesional. Pero nos hicimos amigos gracias a este laburo y estoy muy orgulloso de decir que soy tu amigo. Buena gente", expresó Novaresio ni bien fue presentado en el programa de chimentos de América. "Lo traje para esto", bromeó Marina Calabró, mientras agradecía con una sonrisa las palabras de su compañero.

Según revelaron los dos periodistas en su reciente interacción, el público podrá ver más de esta inesperada amistad en la pantalla a partir del 10 de febrero, cuando estrenen los nuevos programas de A24 con Eduardo Feinmann, Rolando Barbano y muchos más. Luis Novaresio y Marina Calabró compartirán un pase, cuando finalice el programa del conductor a las 13 horas y comience el segmento de ella junto a Facundo Pastor.

Ángel de Brito anunció la grilla nueva de A24. Foto: X @AngeldebritoOk

Luego de intercambiar halagos, Calabró abusó de su amistad con Novaresio para hacer que el estoico conductor opinara del famoso "Wandagate", la guerra mediática entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi. El conductor que llega en 2025 a A24 contestó con su usual altura, e inesperadamente se declaró "team China".

"Yo confieso que sigo muy atentamente, me recontra interesa. Durante un tiempo me pareció que estaba bueno porque debatía de quién se enamora , de quién se enamora y desenamora. Miraba con atención a la China, la están juzgando mucho porque 'se levanta a los tipos casados', hablando como si fuera propiedad 'tu esposo, mi esposo'. Cuando se involucran los chicos ya no me parece nada divertido", aseguró.

Los conductores que se quedaron en La Nación Más tras la salida de Luis Novaresio, Marina Calabró y más figuras

El nuevo equipo de LN+. Foto: X @majulluis

Mientras los periodistas que hicieron el pase a América se preparan para debutar la nueva propuesta informativa de A24, La Nación Más anunció su nueva grilla para el 2025. El canal se vio obligado a reacomodar su programación para tapar los huecos dejados por Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y más nombres pesados que aceptaron la oferta de Juan Cruz Ávila.

Esteban Trebucq, Débora Plager, María Laura Santillán, Alfredo Leuco, Horacio Cabak y Carlos Pagni fueron los periodistas que decidieron permanecer, y esta semana Luis Majul celebró el nuevo equipo de LN+ que se logró armar. A los mencionados también se suman figuras como Cristina Pérez, quien sorprendió a más de uno al aceptar un pase histórico de Telefe que la deja en competencia directa con Rodolfo Barili.