El exabrupto de Eduardo Feinmann para Boca Juniors tras el empate con Argentinos: "Qué..."

Eduardo Feinmann es conocido por sus entrevistas y sus fuertes opiniones sobre la política y la actualidad, pero el periodista y abogado no se priva de opinar de otros temas fuera de su área. Después de opinar sobre el género tras las declaraciones de Donald Trump, Feinmann se sumó al acalorado debate del fútbol argentino y lanzó una dura crítica a Boca Juniors.

El club presidido por Juan Román Riquelme tuvo un duro inicio en la Liga Profesional este domingo 26 de enero. De locales y bajo la instrucción del DT Fernando Gago, el xeneize empató 0 a 0 con Argentinos Juniors en la primera fecha del Torneo Apertura, perdiendo la oportunidad de sumar tres puntos en su casa y ganándose una de las clásicas picantes declaraciones de Eduardo Feinmann.

El enojo de Eduardo Feinmann con el equipo de Boca liderado por Fernando Gago

Eduardo Feinmann, furioso con Boca tras el empate con Argentinos. Foto: X @edufeiok

Desde su cuenta de Twitter (ahora X), el nuevo conductor de A24 se pronunció sin tapujos: "¡Qué pobreza Boca! LPMQLP". El comentario de Eduardo Feinmann sobre el desempeño de Boca llamó la atención de su audiencia, acostumbrados a escuchar sus opiniones de política pero no de deportes. "¿También de futbol hablas, Edu? No te privas de nada, marmota", le comentó un seguidor.

El resto de los comentarios se dividió para representar el ánimo general de los televidentes ante la decepcionante actuación de Boca en La Bombonera, con algunos lamentándose junto al periodista y otros culpando a la dirigencia o el director técnico del equipo. Tampoco faltaron los insultos dirigidos a Eduardo Feinmann, con un usuario señalando: "¿Che, vos solo posteas cuando Boca no gana?".

Lo cierto es que esta no es la primera vez que el comunicador se pronunció con indignación tras un partido de Boca. Hace pocas semanas, el locutor tuvo un furioso exabrupto al aire de Radio Mitre contra el dirigente del club, Riquelme, tras la brutal derrota del equipo frente a Vélez en las semifinales de la Copa Argentina, donde quedaron eliminados en un 4 a 3.

"Es un mamarracho", sostuvo en esa ocasión Eduardo Feinmann. Después del desglose del partido realizado por su compañero de programa, el conductor escuchó el análisis de Riquelme tras el partido y no dio crédito a sus oídos, criticando duramente al exfutbolista: "Mamma mía, que tipo mediocre por favor".

¿Cuándo llega Eduardo Feinmann a A24?

Eduardo Feinmann vuelve a A24. Foto: YouTube @A24com

Después de un importante viaje a los Estados Unidos para apoyar al presidente Donald Trump, Eduardo Feinmann regresó al país y prepara su descenso en A24. Se sabe que el periodista político retendrá el horario que supo liderar en LN+, de 18 a 20 horas, y todo indica que estará a cargo de conducir un nuevo noticiero en el canal informativo de Grupo América.

En un reciente tuit, Eduardo Feinmann confirmó la fecha de su regreso a A24. "Ahí estaremos a partir del 10 de febrero de 18 a 20. Con la mejor información, no lo dude", escribió el conductor, junto a la foto de un artículo que detalla todas las nuevas incorporaciones que llegan al canal después de la reestructuración que realizó el productor Juan Cruz Ávila.