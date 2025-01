Eduardo Feinmann se metió en la polémica sobre sexo y géneros tras los dichos de Donald Trump: "Me parece..."

A semanas de su regreso a A24 con un nuevo programa, Eduardo Feinmann viajó a los Estados Unidos para apoyar a Donald Trump en su asunción como presidente. Después de la ceremonia, el periodista y abogado argentino se pronunció en las redes sociales sobre una de las medidas más controversiales que firmó el nuevo mandatario a horas de tomar el poder.

Este lunes, el nuevo presidente Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas para delinear su plan de acción en los próximos 100 días de gestión. Una de ellas, descripta como parte de su nueva política para "defender la mujer de la ideología de género extremista y restaurar la verdad biológica al gobierno federal", declaró que los Estados Unidos solo reconocerán dos sexos: hombre y mujer.

Entre las medidas incluidas en el documento, Trump ordenó que el gobierno federal deje de usar el término "género" y se regrese a "sexo", sosteniendo que "estos sexos no pueden modificarse". La orden elimina el requisito en instalaciones gubernamentales y lugares de trabajo de que las personas transgénero sean referidas usando los pronombres ajustados a su género y busca evitar que las mujeres transgénero residan en prisiones femeninas, entre otras medidas.

Eduardo Feinmann se sumó al debate sobre la ideología de género. Foto: X @edufeiok

A través de su cuenta de Twitter (ahora X), donde Eduardo Feinmann compartió detalles de la asunción de Trump, el periodista compartió un extracto de la orden del político para conocer la opinión de su audiencia sobre el tema. "¿Ustedes qué piensan?", escribió, recibiendo varios comentarios apoyando la decisión del republicano.

Uno de sus seguidores quiso conocer la opinión del propio Feinmann, que nunca se priva de opinar sobre temas calientes de la actualidad como el debate con Cecilia Roth sobre la censura. "Acá lo importante es lo que vos pensás. ¿Cuál sería tu opinión, te animas a decir? Abrazo", escribió el usuario.

Eduardo Feinmann no dudó en su respuesta: "¡A mí me parece genial!", aseguró el comunicador. "Si abrís un libro de biología no tenés ni que pensar Edu, abrazo", comentó otro seguidor, mereciendo una nueva respuesta del nuevo conductor de A24 sobre el tema: "¡Es que todo hay que explicarlo!".

La fuerte declaración de Eduardo Feinmann sobre la ideología de género. Foto: X @edufeiok

Eduardo Feinmann desciende en A24: la fecha y horario de su nuevo programa

Después de un brutal mercado de pases televisivos, A24 reorganiza su grilla con Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y más nuevas incorporaciones que buscarán competir contra los demás canales informativos. En esta nueva programación, el exconductor de LN+ tendrá un horario privilegiado.

En un reciente posteo a Twitter (ahora X), Feinmann confirmó que regresará a la pantalla de A24 en los primeros días de febrero: "Ahí estaremos a partir del 10 de febrero de 18 a 20. Con la mejor información, no lo dude", escribió. Quedará por verse quiénes lo acompañarán como panelistas en este nuevo proyecto.