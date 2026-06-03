Eduardo Feinmann disparó una letal denuncia sobre Ni Una Menos: "Me parece detestable"

En la previa de la marcha contra la violencia de género, Eduardo Feinmann cuestionó una acción de algunas de las integrantes del colectivo en cuestión.

Eduardo Feinmann cuestionó en duros términos a integrantes del colectivo Ni Una Menos, justo en la previa de la 11a. marcha federal, iniciativa que movilizará a una multitud de mujeres en distintos puntos del país, todas bajo la consigna de "vivas nos queremos", y en repudio por los imparables hechos de violencia de género y femicidios que se replican a lo largo y a lo ancho del suelo argentino.

En este contexto, durante el pase con Pablo Rossi en A24, Eduardo Feinmann remarcó tajante: "La marcha va a ser multitudinaria, y además van a aprovechar a full el cadáver de la niña Agostina (Vega), y seguramente muchos de los que van a levantar la voz van a ser aquellos que votaron en contra de la prisión efectiva para violadores. Las Myriam Bregman de la vida, los Máximo Kirchner de la vida, las Victoria Donda de la vida; y puedo seguir con la lista".

Luego, Feinmann dirigió sus dardos hacia el colectivo Ni Una Menos, objetando de manera categórica que algunas de sus integrantes hayan registrado tal denominación como "marca comercial". Al mostrar a cámara una planilla del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina, el periodista detalló que la inscripción estuvo a cargo de Florencia Etcheves, Hilda Pomeraniec, Ana Elena Correa, Ingrid Mariana Bekinschtein, María Soledad Vallejos, Marina Abiuso, Marcela Ojeda y María Mercedes Funes.

Eduardo Feinmann y una tajante objeción sobre el colectivo Ni Una Menos Eduardo Feinmann y una tajante objeción sobre Ni Una Menos

"Denominación Ni Una Menos. Tipo de marca: mixta. Número de resolución 73801. Clase 41. Mirá vos", reveló Eduardo Feinmann sobre la forma en que aparece el nombre del colectivo en el registro en cuestión.