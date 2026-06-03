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Ni Una Menos: comienzan a llegar los primeros autoconvocados al Congreso

Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, Ni Una Menos vuelve a marchar en todo el país en medio de la conmoción por los casos por Agostina Vega, Dulce Candia y Noelia Romero.

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Este miércoles se llevará a cabo una nueva marcha por el Ni una Menos en medio de tres nuevos casos de femicidios.

Este miércoles se llevará a cabo una nueva marcha por el Ni una Menos en medio de tres nuevos casos de femicidios.

Noticias Argentinas

Este miércoles, desde las 16, se realizarán movilizaciones en distintos puntos del país, con el Congreso de la Nación como uno de los epicentros, al cumplirse 11 años de la primera marcha histórica de Ni Una Menos en Argentina. La convocatoria será bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, en medio del reclamo de justicia por Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero.

La jornada estará atravesada por cortes de tránsito, desvíos y diversas actividades en la zona del Congreso, mientras se multiplican los pedidos de justicia en todo el país por las víctimas de femicidios ocurridos recientemente en Córdoba, Misiones y Temperley.

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Ni Una Menos: el Gobierno prepara un fuerte operativo de seguridad en un nuevo aniversario

Mientras se conmemora a las víctimas de femicidio, el Poder Ejecutivo ratificó su política de seguridad en el espacio público y defendió su gestión en la materia, asegurando que los crímenes de género bajaron tras la eliminación de las estructuras ministeriales previas. Para la jornada de movilizaciones de este 3 de junio, el Ministerio de Seguridad dispuso un estricto despliegue de las fuerzas federales en los alrededores de la Casa Rosada y del Congreso de la Nación. Aunque desde los despachos oficiales aclararon que no se impedirá de forma absoluta el corte del tránsito debido a la masividad de la convocatoria, la orden es clara: plantar bandera y evitar cualquier tipo de desmán o vandalismo contra los edificios públicos.

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Ni Una Menos 2026: a qué hora empieza la marcha y qué calles estarán cortadas

La convocatoria principal está prevista para las 17 en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se desarrollará el acto central con la participación de referentes feministas y organizaciones sociales.

Sin embargo, desde horas del mediodía comenzarán a llegar columnas y agrupaciones a distintos accesos del centro porteño. El cronograma previsto para la jornada incluye:

  • 14:00 a 15:00: inicio de la concentración de organizaciones y movimientos.
  • 17:00: comienzo del acto y movilización principal frente a Plaza Congreso.

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Los femicidios que conmocionaron al país: Natalia Melmann, Candela Rodríguez, Ángeles Rawson y Chiara Páez

Este miércoles se llevará a cabo la marcha del Ni Una Menos, manifestación en la que la sociedad argentina exige Justicia por todas las víctimas de femicidio en nuestro país. Este año se tendrá presente a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue recientemente abusada y asesinada en la ciudad de Córdoba.

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