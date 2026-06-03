Ni Una Menos: comienzan a llegar los primeros autoconvocados al Congreso
Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, Ni Una Menos vuelve a marchar en todo el país en medio de la conmoción por los casos por Agostina Vega, Dulce Candia y Noelia Romero.
Este miércoles, desde las 16, se realizarán movilizaciones en distintos puntos del país, con el Congreso de la Nación como uno de los epicentros, al cumplirse 11 años de la primera marcha histórica de Ni Una Menos en Argentina. La convocatoria será bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, en medio del reclamo de justicia por Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero.
La jornada estará atravesada por cortes de tránsito, desvíos y diversas actividades en la zona del Congreso, mientras se multiplican los pedidos de justicia en todo el país por las víctimas de femicidios ocurridos recientemente en Córdoba, Misiones y Temperley.