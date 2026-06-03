Ni Una Menos: comienzan a llegar los primeros autoconvocados al Congreso

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Ni Una Menos 2026: a qué hora empieza la marcha y qué calles estarán cortadas

La convocatoria principal está prevista para las 17 en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se desarrollará el acto central con la participación de referentes feministas y organizaciones sociales.

Sin embargo, desde horas del mediodía comenzarán a llegar columnas y agrupaciones a distintos accesos del centro porteño. El cronograma previsto para la jornada incluye:

14:00 a 15:00: inicio de la concentración de organizaciones y movimientos.

17:00: comienzo del acto y movilización principal frente a Plaza Congreso.

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