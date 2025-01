Eduardo Feinmann compartió un gran logro pero sus detractores lo destrozaron: "Payaso gratis"

Este lunes, Eduardo Feinmann viajó a Estados Unidos para estar presente en el rally de victoria de Donald Trump, previo a su acto de asunción como presidente. El periodista y abogado compartió con emoción la noticia en sus redes sociales, que plagó con divertidas selfies que se convirtieron en memes, pero los comentarios que recibió en su publicación no fueron los más auspiciosos.

En su cuenta de Twitter (ahora X), donde Eduardo Feinmann se plantó ante una conocida figura política recientemente, el comunicador cerró su visita al Capital One Arena de Washington D. C. para la celebración del candidato republicano. "Gran experiencia periodística estar en los actos centrales de asunción del Presidente Trump", escribió junto a su foto, sonriente en la zona de prensa.

La emoción de Eduardo Feinmann en el acto de Donald Trump. Foto: X @edufeiok

En los comentarios, el público que espera el descenso de Eduardo Feinmann en A24 no se mostró muy conforme con la decisión del periodista de viajar a Estados Unidos para ofrecer su apoyo al nuevo mandatario. "Esa baba no es de periodista", disparó un detractor. "Ya te vimos, Edu", agregó otro, mientras que un tercero señaló que Feinmann estuvo "de decorado" en el masivo rally.

Varios de los mensajes que recibió el conductor fueron en referencia a sus previas declaraciones sobre Donald Trump durante su primer término como presidente, allá por 2016. "El periodista del doble discurso Eduardo, la gente tiene memoria", le advirtió un usuario. "Si, me imagino. ¿Cuándo te vemos en tu nueva casa?", lanzó otro.

El reclamo a Eduardo Feinmann tras su visita a los Estados Unidos. Foto: X @TellasmaR

Los insultos de los internautas argentinos llegaron a referenciar el aspecto del nuevo conductor de A24 en la foto, con un usuario señalando "¡La corbata va hasta casi la cintura Man! ¡Rescatate chabón!", mientras que otros directamente le pidieron que no regrese de su viaje: "Quedate allá", "¡Más antipatria no se consigue!". También le dijeron payaso, entre otros improperios.

Los insultos que recibió Eduardo Feinmann por su participación en el rally de Donald Trump. Captura de X.

Por último, los internautas no dejaron de mencionarle a Eduardo Feinmann el polémico saludo nazi que realizó Elon Musk en un reciente evento, considerando la admiración que el periodista expresó hacia el dueño de Twitter (ahora X) en el pasado. "Che Feinman... ¿Lo acompañaste a Elon con el saludito?", quiso saber un internauta.

El irónico saludo de un seguidor a Eduardo Feinmann. Foto: X @Cosacoapie

Eduardo Feinmann respaldó a Donald Trump en su posición sobre "género" y "sexo"

Entre numerosos cambios ya implementados por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que definió la existencia de tan solo dos "sexos": hombre y mujer. El escrito generó polémica por las trágicas consecuencias que traería sobre la comunidad transgénero del país norteamericano, pero encontró un férreo defensor en Eduardo Feinmann.

El periodista, quien recientemente se peleó con Cecilia Roth por hablar de censura en Argentina, le preguntó a su audiencia qué pensaban sobre la definición de Trump contra la "ideología de género", y sostuvo sin dudar que "a mi me parece genial". "Si abrís un libro de biología no tenés ni que pensar Edu, abrazo", le comentó un seguidor, a lo que Feinmann respondió quejándose de que, hoy en día, "todo hay que explicarlo".