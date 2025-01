Eduardo Feinmann se plantó ante una conocida figura política: "Vayan a fondo"

A semanas de su desembarco en A24 tras dejar LN+, Eduardo Feinmann volvió a dar que hablar. El periodista y abogado se mantiene fiel a su estilo y, después de plantarse a la actriz Cecilia Roth, lanzó una dura advertencia sobre el accionar de una reconocida figura política recientemente imputada por actividad sospechosa en las redes sociales.

Este miércoles, el diputado Emiliano Estrada fue imputado por el delito de intimidación pública. El funcionario fue señalado como el autor intelectual de una serie de cuentas en la red social TikTok, donde se publicaban videos dedicados a difamar y compartir noticias falsas sobre empresarios, políticos y periodistas de Salta.

El pedido de Eduardo Feinmann a la Justicia. Foto: X @edufeiok

Según informó Clarín en el artículo que Eduardo Feinmann citó desde su cuenta de Twitter (ahora X), Estrada fue señalado por dos de sus empleados en la causa, quienes afirmaron que fue el diputado quien ordenaba la creación de los contenidos publicados por las cuentas "La casta salteña", "La casta de Sáenz" e "Informante Salta".

En la misma red social donde recientemente se plantó frente a Florencia Peña, Feinmann llamó la atención sobre el caso y le hizo un llamativo pedido a la Justicia. "Vayan a fondo", pidió el conductor de Radio Mitre, dando a entender que el accionar del político opositor va más allá de lo expuesto por el momento en la Justicia.

Emiliano Estrada, diputado nacional por Salta. Foto: Instagram @estradaemiliano

Este no es el primer cruce entre el diputado salteño y Eduardo Feinmann. El 9 de diciembre, Estrada reveló en su cuenta de Instagram que el periodista buscó iniciarle acciones legales "porque dije que en la Provincia de Salta tenemos 65% de pobreza y me parece que no es justo que el gobernador de la provincia de Salta le de muchos miles de pesos en pauta mensual a Eduardo Feinmann para su pagina de Internet".

"Si el periodista Eduardo Feinmann se la pasa diciendo que hay que recortar gastos, ser austeros y hacer un ajuste, lo primero que hay que hacer es es ajuste de la pauta publicitaria del gobernador de la Provincia de Salta en una pagina que no lee nadie", agregó en su video, donde también insinuó que las entrevistas del comunicador a Gustavo Sáenz son parte de un acuerdo monetario entre ambos.

Eduardo Feinmann vuelve a A24: todos los detalles sobre su nuevo programa

A24 confirmó su nueva grilla para el 2025, con la incorporación de grandes figuras como Luis Novaresio, Rolando Barbano y Eduardo Feinmann. Mientras se van conociendo detalles sobre la nueva programación del canal informativo de Grupo América, salieron a la luz las primeras noticias sobre el nuevo ciclo de Feinmann en A24.

Con los horarios del canal confirmados, finalmente se reveló que el locutor de Radio Mitre conservará su horario de las 18:00 hasta las 20:00 horas, el mismo que ocupaba cuando conducía su noticiero en LN+. Todo parece indicar que Eduardo Feinmann volverá a estar frente a un ciclo informativo, haciendo lo que mejor sabe pero desde una nueva emisora.