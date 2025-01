La contundente opinión de Eduardo Feinmann sobre las repeticiones de "Poné a Francella" en Telefe: "No hace falta..."

Luego de la reestructuración de la grilla en A24, con la incorporación de grandes nombres como el de Eduardo Feinmann, el periodista no dejó de ser un referente de las redes sociales. Siempre atento a los temas más comentados, no tiene problema en expresar su opinión, ya sea con palabras elogiosas o duras, dependiendo de lo que de. Esta vez, se metió en una discusión sobre las repeticiones de Poné a Francella en Telefe, que dejó a muchos pensando.

Feinmann es conocido por su presencia en estos espacios virtuales, donde también sabe generar impacto. A veces lo hace con comentarios positivos, como cuando elogió a Franco Colapinto, el piloto argentino que promete mucho en el automovilismo. Pero también tiene sus momentos más categóricos, como cuando opinó sobre la actitud de Julia Mengolini cuando celebró los robos de Pitu Salvatierra. En esta ocasión, no dudó en hacerse eco de las declaraciones de Florencia Peña, quien había planteado la necesidad de discutir “de qué nos podemos reír”. Eduardo no tardó en responder: compartió el titular de la actriz y agregó: “Mirá si vos nos vas a decir de qué uno se puede reír y de qué no”.

Eduardo Feinmann volvió a cruzar a Florencia Peña por sus dichos. Foto: X @edufeiok.

El cruce siguió cuando una usuaria lo cuestionó sobre el tema: “¿O sea que vos te reís de un tipo que se quiere levantar a una chica de 17 años?”. La respuesta del analista político fue tajante: “Yo de eso no me río… también sé que la gente es grande y sabe de qué reírse y de qué no. No hace falta debate”. Con esta postura, reafirmó que que no cree que el humor deba ser regulado y que la gente tiene la capacidad de elegir qué le parece gracioso.

Feinmann no se queda callado cuando cuestionan su manera de ver las cosas. Foto: X @edufeiok.

Una vez más, Feinmann demostró que sus palabras siempre tienen mucho peso. Con sus comentarios directos y sin filtros, logra generar reacciones de todo tipo, ya sea a favor o en contra. Así, no solo mantiene su lugar en los medios, sino que también mantiene viva la conversación sobre los temas que elige abordar. Gracias a su público, que lo sigue de manera constante, el analista político puede agradecer el lugar en el que se encuentra actualmente en su carrera.

¿Cómo quedó la nueva grilla de A24 con la incorporación de Eduardo Feinmann?

A24 presentó su nueva grilla para 2025 con importantes incorporaciones, entre ellas la de Eduardo Feinmann, quien llega al canal tras su salida de LN+. El objetivo de la emisora es convertirse en el líder de noticias este año, por lo que se sumaron nombres conocidos como Luis Novaresio, Baby Etchecopar y Soledad Larghi. En su video promocional, A24 dio a conocer a los nuevos integrantes de su equipo.

La reestructuración de la programación también trajo cambios en los horarios. Según la filtración de Ángel de Brito, Feinmann mantendrá el horario de 18 a 20 horas, el mismo que lideró en LN+. De esta forma, podrá competir directamente con sus excompañeros, como Antonio Laje y Novaresio, que también retendrán sus espacios.