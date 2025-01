Eduardo Feinmann se plantó contra Florencia Peña y la criticó fuertemente: "Mirá si vos..."

Fuera de su labor periodística, Eduardo Feinmann es conocido por sus fuertes cruces con políticos y personalidades del espectáculo. Mientras se prepara para ejecutar el pase del año con su salida de LN+ para volver a A24, el abogado y periodista volvió a sorprender en redes sociales cuando confrontó duramente a Florencia Peña.

En medio de una exitosa temporada de verano en Mar del Plata con "Mamma mía!", la actriz y comediante dio una entrevista donde reflexionó sobre la evolución del humor a partir del regreso de "Poné a Francella" a Telefe: "Fue una escuela para mí, el primer programa popular que me dio la posibilidad de ser la comediante que soy hoy. Dicho esto, hay algunos sketchs que hoy quedaron antiguos, pero no porque en su momento no fueran geniales, sino porque el mundo cambió y el humor también cambió", reflexionó para Infobae.

"Ahora me estoy dando cuenta, como todo en lo que me involucro, que se está dando un debate y bienvenido el debate. Porque creo que nos debemos un debate sobre de qué nos podemos reír. Ahora no nos estamos riendo de nada porque no sabemos de qué reírnos, no sabemos qué está bien y qué está mal. Estamos en esa búsqueda", agregó la actriz recordada por su rol de Moni en "Casados con hijos".

Eduardo Feinmann disparó contra Flor Peña en Twitter. Foto: X @edufeiok

Fue esta cita que Eduardo Feinmann llevó a Twitter (ahora X), donde compartió una dura respuesta a la opinión de Flor Peña: "Mirá si vos nos vas a decir de que uno se puede reír y de qué no", escribió el periodista, etiquetando a la cuenta oficial de la humorista. La publicación llamó la atención de sus seguidores y generó su propio debate, con algunos usuarios defendiendo la posición del conductor y otros abiertos a las consideraciones de la actriz.

Una cuenta en especial tuiteó una respuesta que mereció la atención de Feinmann: "No... No entendiste...dijo "debate", lo que vos no sabes hacer... lo otro es imposición, a lo que vos estás acostumbrado. Vendría a ser algo así como si decidimos reírnos todos sobre judíos que van a un horno a gas... eso no es para reírse y se puede debatir sobre lo que no se debe".

Citando la publicación del internauta, Feinmann fue lapidario con su reacción. "No hay nada que debatir. Cada uno se ríe de lo que quiere", declaró. El intercambio en redes se dio en medio de las dudas alrededor del futuro periodístico del abogado, y parece reforzar que el estilo incendiario y frontal de Eduardo Feinmann continuará en su pase a A24.

La firme opinión de Eduardo Feinmann sobre el humor en televisión. Foto: X @edufeiok

El mensaje de Eduardo Feinmann a Franco Colapinto tras su incorporación a Apline

Pero todo no es discordia en las redes sociales de Eduardo Feinmann. Recientemente, el conductor de Radio Mitre se tomó el tiempo para felicitar a Franco Colapinto, el piloto argentino de Fórmula 1, cuando se anunció su incorporación a la escudería Alpine como piloto de reserva. "Que grande Franco Colapinto. Sos un grande", tuiteó el letrado sobre el video de Flavio Briatore, director de Alpine, donde anuncia la noticia.

El mensaje de apoyo del periodista llamó la atención considerando sus pasadas declaraciones sobre el padre de Colapinto, Aníbal, cuando parecía que el argentino no tendría lugar en la temporada 2025 de F1: "Cómo nos miente hasta el padre... Bueno, por ahí se le termina el curro al padre", comentó en su momento Eduardo Feinmann.