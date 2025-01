Los 5 más graciosos cruces con invitados de Eduardo Feinmann en vivo

Además de su estilo periodístico, Eduardo Feinmann destaca por sus filosas declaraciones tanto en redes sociales como en vivo por radio y televisión. El abogado y periodista que abandona LN+ por A24 en 2025 protagonizó incontables cruces en su larga carrera, pero unos pocos destacan como grandes momentos virales.

Una de las entrevistas más populares que dio el conductor de Radio Mitre fue su charla con L-Gante, a quien clasificó de "condenado" tras su blanqueo con Wanda Nara en 2024. Cuando el cantante de cumbia recién comenzaba su carrera, Feinmann lo recibió en el noticiero de La Nación y vivió un tenso momento cuando el cantante le contó el nombre de su hija por nacer.

Más recientemente, Feinmann charló con Ofelia Fernández en el marco de la marcha universitaria, en defensa de la educación pública. Las dos figuras intercambiaron argumentos con pasión, con el periodista sosteniendo que "para el gobierno esta es una marcha ideologizada, política y destituyente", mientras que la exlegisladora señaló que el gobierno debe ver que "mucha gente que los votó les está diciendo 'acá no te metas'".

Hacia el final de su comunicación, el letrado le hizo un curioso reclamo a la joven dirigente: "Te veo con una gorra cipaya de los New York Yankees", disparó. Fernández se defendió señalando que "es una gorra canchera", pero Eduardo Feinmann no se lo perdonó: "Pero no es nacional y popular. No dice UBA". Tomándoselo con humor, Fernández le respondió que "no es una gorra nacional, pero es linda y me gusta".

La marcha universitaria bajo el gobierno de Javier Milei también dejó otro intercambio viral entre Eduardo Feinmann y uno de sus invitados, en este caso al aire de su programa de Radio Mitre. En plena manifestación, "Alguien tiene que decirlo" se contactó con Lucas Grimson, político que Feinmann criticó en 2020 por su uso de lenguaje inclusivo.

"Pasame con Lucas, ¿Tu apellido es?", preguntó Feinmann al inicio de la comunicación. Al escuchar el apellido de su invitado, el periodista lo reconoció: ¿Vos sos el famoso Les Pibis?", le preguntó Feinmann, más rápido que en la pista de automovilismo. "Así me decían en un momento; así me dijiste a vos en ese momento", le contestó el joven. "No, vos decías, vos hablabas así, Les Pibis", le insistió Feinmann, divertido.

Si de cruces con políticos se trata, la pelea en vivo con Patricia Bullrich fue una de las más explosivas. Horas después del veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria, Eduardo Feinmann difundió un video de un policía gaseando a una nena de 10 años en la manifestación frente al Congreso, y salió al aire defendiéndose de acusaciones de fake news: "No nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa, de fake news. Y si la ministra quiere salir al aire, que salga. Y si tengo que putearla, lo voy a hacer".

Minutos después, la misma Bullrich se comunicó telefónicamente con el periodista, sosteniendo que "no voy a aceptar de ninguna manera que digan que somos mentirosos, estuvimos frente a una situación de violencia". Sin dejarse amedrentar, Feinmann se descargó con todo: "Está bien lo que está haciendo el Gobierno para terminar con los piquetes y lo banco a muerte. Pero no la utilización de un medio de comunicación para tratar de instalar algo que no es".

Salón de la fama viral: el cruce de Eduardo Feinmann con Malena Pichot

Sin embargo, tal vez el cruce más recordado de Eduardo Feinmann, quien esta semana despidió a Jorge Lanata, fue con Malena Pichot en el marco del debate por la legalización de la marihuana. En la charla emitida al aire de C5N, el periodista confrontó a la humorista y le preguntó por qué lo trató de "facho": "Sos un facho porque le dijiste pelot... de mier... a chicos que se manifestaban. ¿Por qué no aceptás tu condición de derecha?", le contestó picante Pichot.

Pero el encuentro no terminó en pelea, sino que se disolvió en risas cuando ambos recordaron los varios apodos del abogado para los "porros": "Charuto es mi preferida", le dijo Pichot. "Igual no quiero quedar como una abanderada del porro en Argentina. Cada vez fumo menos, porque tengo malos viajes, me pega mal", agregó la standupera.