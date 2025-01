El fuerte exabrupto de Eduardo Feinmann que sorprendió a todos por su crudeza: "No se jode"

Siempre privado, las redes sociales de Eduardo Feinmann se activan para compartir cuestiones relacionadas a su trabajo, como su pase de LN+ a A24 en 2025. Este fin de año, sin embargo, el abogado y periodista tuvo que usar su cuenta de Twitter (ahora X) para hacer una inesperada aclaración que lo dejó furioso.

Esta semana, Eduardo Feinmann despidió a Jorge Lanata, el reconocido periodista que falleció este 30 de diciembre y cuya muerte sacudió al periodismo argentino. En medio del caos provocado por la noticia de su partida, una cuenta en la plataforma de Elon Musk generó confusión y angustia cuando compartió una noticia falsa que declaraba muerto a Feinmann.

La fake news que enfureció a Eduardo Feinmann. Foto: X @INSTMENT4L666

El post tuvo menos de 4 mil interacciones, pero logró llamar la atención del periodista. "Gracias por alargarme la vida", tuiteó Feinmann, citando la publicación responsable por la fake news de su muerte. Fue cuando una de las cuentas verificadas que propagaron la broma intentó disculparse con el conductor de Radio Mitre que Feinmann se descargó con furia.

"Me comí la curva, rey. Abrazo", escribió el tuitero, arrepentido. Pero Feinmann no recibió bien la excusa. El conductor es conocido por sus comentarios filosos, como el que realizó recientemente contra el novio de Wanda Nara, L-Gante, y respondió a la fake news con la misma indignación: "Podes meterte la curva en el ort... Con esas cosas no se jode".

La brutal respuesta de Eduardo Feinmann a la fake news de su muerte. Foto: X @edufeiok

Los planes de Eduardo Feinmann para 2025

Habiendo establecido que planea seguir vivito y coleante, Eduardo Feinmann se suma al mercado de pases en la TV y abandona LN+ después de cuatro años al frente de su noticiero de la noche. El conductor seguirá a varios de sus colegas, como Pablo Rossi, Luis Novaresio, Antonio Laje y Marina Calabró, a la nueva propuesta informativa de A24.

Así lo confirmó Feinmann en su emotiva despedida de LN+: "Para mí personalmente y profesionalmente fue impactante pertenecer a el Grupo La Nación, es el segundo grupo periodístico más importante de este país, tiene 152 años creo, y confiaron en mí cuatro años".

"Yo pongo la cara, puedo ser el 10 del equipo, pero hay todo un equipo, como un equipo de fútbol, son 11 en la cancha. No soy yo solo. Yo por ahí llevo la cinta de capitán de este horario, nada más", agregó el periodista, prefiriendo destacar el labor de sus compañeros delante y detrás de cámaras.

Fuera de su cambio de canal en 2025, la agenda profesional de Eduardo Feinmann continuaría sin más cambios, con su rol como conductor en Radio Mitre intacto a pesar de los grandes cambios que deberá realizar la emisora con el fallecimiento de Jorge Lanata, quien encabezaba uno de sus ciclos más exitosos.