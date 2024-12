Mercado de pases de la tevé: Eduardo Feinmann, Cristina Pérez, Fernanda Iglesias y más periodistas que pegaron el volantazo para 2025

El 2025 llegará con grandes cambios para la televisión argentina. Eduardo Feinmann, Cristina Pérez, Luis Novaresio, Marina Calabró y más periodistas protagonizan una gran temporada de pases televisivos que reconfigurarán las grillas de los canales más vistos del país, como América TV, Telefe, El Trece y LN+.

El conductor de Radio Mitre fue tal vez el que más sorprendió con su partida de La Nación para sumarse a la nueva programación de A24. Feinmann se despidió emotivamente del canal que lo acompañó por cuatro años, y estará llegando a la competencia junto a Pablo Rossi, Luis Novaresio, Antonio Laje y Marina Calabró para formar parte de la nueva propuesta del canal informativo.

Por otro lado, Cristina Pérez ocupará uno de los huecos dejados en LN+, dejando sin pareja por un tiempo a su compañero de fórmula en Telefe. Por su parte, Rodolfo Barili le deseó lo mejor a su compañera, hablando en broma de su "divorcio televisivo".

Barrida en "Intrusos" y caras nuevas: el plan de América TV para 2025

Un canal que recibirá a muchas caras nuevas es América TV: después de abandonar TN, Sergio Lapegüe y Nicolás Wiñazki se sumarán al canal del "Bailando" para formar una nueva propuesta informativa. América también consiguió reemplazo para Flor de la V en la forma de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes dejan "Socios del Espectáculos" para conducir "Intrusos".

El canal de Marcelo Tinelli afrontará grandes cambios en "Intrusos" para su temporada número 25. Según informaron en "LAM", ya se está preparando el festejo del aniversario, que llegará con grandes cambios. "Echan a todo el panel, solamente queda Marcela Tauro, y ellos (Rodrigo Lussich y Adrián Pallares) se llevan a Paula Varela", reveló Yanina Latorre.

Los "socios" copan América TV tras la salida de Flor de la V. Foto: Instagram @socioseltrece

Ángel de Brito completó la información de su panelista repasando cómo quedaría la grilla de América: "Va a estar a la mañana Laje que vuelve... Pamela queda en un 'Desayuno' más corto. Entre Laje y Sergio Lapegüe que va a estar con su mismo equipo de TN menos Roxy, y se suma Marina Calabró a ese equipo para hacer solo una columna, como hacía con Lanata", afirmó.

Pero América no salió ganando en todos sus negocios: "LAM" perderá una nueva panelista con la salida de Fernanda Iglesias, confirmada por la misma angelita en su cuenta de Instagram. "Hace tiempo lo venía pensando y ayer lo terminé de decidir cuando me ofrecieron seguir en forma rotativa. Quiero un trabajo full time donde me sienta útil y motivada", explicó.

En veremos: Susana Giménez y más nombres pesados que podrían hacer pase en 2025

Susana Giménez ¿vuelve a Telefe o salta a El Trece? Foto: Prensa Telefe

Con menos de diez días en el 2024, no está todo dicho sobre los pases de la televisión de cara a 2025. Según informó el periodista Tomás Dente en "Net TV", Adrían Suar planea tentar a Susana Giménez a la pantalla de El Trece después de la despedida de la diva de los teléfonos en Telefe.

"Volvería a la ficción, todos los días, a partir de marzo de 2025, para competirle a Gran Hermano y a todas las plataformas", afirmó. De ser así, el actor y productor podría encontrarse en una puja por la presencia de la Su: según informa La Pavada de Diario Crónica, el canal de "GH" tiene esperanzas de arreglar con Susana Giménez para que regrese por los 35 años de Telefe.

Otra histórica conductora que todavía no firma con su canal es Mirtha Legrand. La diva de los almuerzos tenía planeado viajar con su clásico programa de entrevistas a Mar del Plata para hacer sus 'mesazas' en el Hotel Costa Galana, pero problemas de presupuesto en El Trece dejaron la firma del contrato en veremos, y la puerta abierta para una sorpresa.