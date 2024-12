Los planes de Telefe para Susana Giménez en 2025

Susana Giménez tuvo su regreso triunfal a la pantalla de Telefe este año, con invitados estrella y entrevistas picantes como la de Wanda Nara y Yanina Latorre. Este domingo, la diva de los teléfonos se despidió de la televisión con un último programa cargado de sorpresas, pero quedaron dudas sobre si fue su último adiós.

El regreso de "la Su" a Telefe fue bien recibido por el público, pero no estuvo libre de problemas. La conductora se quejó frecuentemente y en vivo sobre las confusiones y errores de su producción, tanto en la información que le brindaban de sus invitados como en el armado de juegos y actividades. A pesar de esto, Giménez celebró el final de su temporada con catering para todo su equipo.

Meses atrás, Ángel de Brito había informado por la pantalla de "LAM" que el 2024 sería el último año de Susana Giménez en televisión: "Es fuerte, pero bueno, son muchos años de hacer el programa, lo dice en cada nota que hace, que ya son 35 años", afirmó el conductor de América.

Susana Giménez se despidió de la televisión, ¿para siempre? Foto: Prensa Telefe

La reconocida conductora ya se despidió de su carrera en el teatro con una temporada final de "Piel de Judas", el espectáculo que protagonizaba en Punta del Este. Es por eso que su retiro definitivo de la televisión, aunque triste, era lo más esperable para Susana Giménez después de su larga trayectoria.

Sin embargo, Telefe no estaría conforme con la decisión de su estrella. Según informó La Pavada, la sección de espectáculos de Diario Crónica, la emisora de "Bake Off" y "Gran Hermano" tiene esperanzas de arreglar con Susana Giménez para que regrese con un programa especial por los 35 años de Telefe, que se cumplen en 2025.

La ex "Gran Hermano" que rechazó una invitación al programa de Susana Giménez

Mientras Susana Giménez se despide, empieza en la pantalla de Telefe una nueva temporada de "Gran Hermano Argentina". La prominencia del reality que conduce Santiago del Moro causó tensiones entre el canal de las tres pelotas y la Su, que sin duda no fueron ayudadas cuando una de las exparticipantes rechazó la invitación a su programa.

Así lo reveló Lucia "la Tora" Villar en una reciente emisión de su ciclo de streaming, donde reacciona en vivo a las galas de "GH 2025". En el programa del jueves, el conductor anunció que él y Susana ingresarían a la casa para saludar a los jugadores, emocionando a la Tora: "¡Ay no! ¡Qué lindo! Imagínense entrar a Gran Hermano y que entre Susana. ¡Yo me desmayo!".

La Tora de Gran Hermano tuvo que rechazar una invitación a Susana Giménez. Foto: Instagram @luvillarr

Fue entonces que la ex hermanita hizo una inesperada confesión: "Les voy a contar algo que me pasó, así todos lloran conmigo. ¿Saben por qué? Porque me invitaron al programa de Susana, pero al de las parejas y… ¿Quién no tiene pareja? Yo", reveló la rubia, que en el pasado estuvo en pareja con otro ex jugador, Nacho Castañares.

"Estuve todo un día llorando, pero mal. Consulté: '¿No puedo ir con otra persona?'. Me dijeron que no, porque es de parejas. ¡Invento, dije! Agarro al primer bolu... que se me cruce e invento, pero me respondieron: 'No, Tora'. Les expliqué que Susana era mi sueño, pero no hubo caso", cerró, triste.