Eduardo Feinmann destruyó a Marcelo Tinelli por un impensado motivo

Mientras se prepara para desembarcar en la nueva programación de A24, Eduardo Feinmann sigue compartiendo sus filosas opiniones sobre la actualidad y la política. Después de criticar duramente a Florencia Peña por declaraciones sobre la vuelta de "Poné a Francella" a Telefe, el periodista disparó contra Marcelo Tinelli.

El conductor del "Bailando" estrenó recientemente "Los Tinelli", un reality show que sigue la vida de él y sus hijos durante una de sus reuniones familiares en la mansión de Punta del Este. En medio de rumores de deuda para Marcelo Tinelli, Prime Video promocionó la serie y las imágenes publicitarias empapelaron la Ciudad de Buenos Aires.

La crítica de Eduardo Feinmann al reality de Marcelo Tinelli. Foto: X @edufeiok

Una de estas publicidades llegó a la cuenta de Twitter (ahora X) de Eduardo Feinmann, de la manera menos esperada. "Que levante la mano el que no va a ver esta nueva garom... de Tinelli", tuiteó un usuario de la red social de Elon Musk. Citando la publicación, el conductor de Radio Mitre publicó un emoji de la mano levantada.

Decenas de usuarios estuvieron de acuerdo con la opinión del periodista y así lo demostraron, comentando con sus propios emojis debajo de su publicación. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con su opinión: "Saben qué estoy cansado de todos estos que contestan que no lo verían jamás, que no lo vieron nunca, que no lo quiere, resulta que Tinelli sigue teniendo rating", señaló un internauta.

La dura crítica de Eduardo Feinmann a Flor Peña

A pesar de su pase de LN+ a A24, Eduardo Feinmann no deja de compartir sus filosas opiniones en redes sociales. Recientemente, el periodista se sumó al debate que inició el regreso de "Poné a Francella" a la televisión cuando respondió a las declaraciones de Florencia Peña a través de su cuenta de Twitter (ahora X).

En una entrevista con Infobae, la ex "Casados con hijos" reconoció: "Fue una escuela para mí, el primer programa popular que me dio la posibilidad de ser la comediante que soy hoy. Dicho esto, hay algunos sketchs que hoy quedaron antiguos, pero no porque en su momento no fueran geniales, sino porque el mundo cambió y el humor también cambió".

El enojo de Eduardo Feinmann con Flor Peña. Foto: X @edufeiok

"Ahora me estoy dando cuenta, como todo en lo que me involucro, que se está dando un debate y bienvenido el debate. Porque creo que nos debemos un debate sobre de qué nos podemos reír. Ahora no nos estamos riendo de nada porque no sabemos de qué reírnos, no sabemos qué está bien y qué está mal", agregó la actriz.

Citando el titular de la entrevista que dio Peña, Eduardo Feinmann le contestó con dureza: "Mirá si vos nos vas a decir de que uno se puede reír y de qué no". Cuando uno de sus seguidores opinó que vale la pena abrir un debate sobre el humor negro, el periodista reforzó su opinión tuiteando: "No hay nada que debatir. Cada uno se ríe de lo que quiere".