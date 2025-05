La sorpresiva separación de una periodista de El Trece

“Estoy bien, para todos los que me están preguntando. Solo corté con mi novio , que fue un novio que tuve durante nueve meses ”, aclaró Iglesias al iniciar su relato. Además, señaló que la decisión de terminar fue mutua, por lo que expresó: “Se terminó porque se tenía que terminar ”, afirmó sin entrar en detalles inicialmente sobre las causas específicas.

Sin embargo, más adelante admitió que existían tensiones no resueltas que podrían haber llevado a la separación . “No pasó nada, pero evidentemente no nos entendíamos en algunas cosas. Como que nos dejamos de hablar y se diluyó”. La comunicadora reconoció que evitó confrontaciones directas, aunque finalmente expresó sus incomodidades.

Fernanda Iglesias habló de su separación en Puro Show

Embed - Fernanda Iglesias confirmó que está separa y reveló algunos detalles

Durante la entrevista en el estudio de El Trece, el conductor Pampito indagó si las diferencias ideológicas habían influido. Entre risas, Fernanda Iglesias respondió: “Puede ser. Yo quería gorilear y no podía”. Pese a esto, destacó que no hubo conflictos graves: “Fue lindo mientras duró. Él es un buen tipo, siempre fue re bueno conmigo, no fue una relación tóxica. Pero ya está, llegó hasta ahí”.