Fuerte cruce entre Fernanda Iglesias y Lourdes Sánchez en medio del escándalo por la supuesta infidelidad de la bailarina

La panelista Fernanda Iglesias afirmó haber mantenido una conversación con Lourdes Sánchez, quien, según su versión, le rogó que dejara de abordar públicamente los rumores sobre una relación extramatrimonial. Estos señalamientos involucrarían a la bailarina y al ejecutivo de América TV, Pablo Chato Prada, pese a que ella mantiene un vínculo formal con otro hombre.

En días pasados, Iglesias había asegurado que la artista contrajo matrimonio en Tulum con su pareja española, información que fue desmentida por los implicados. Pese a las negativas, la panelista se mantuvo firme: “Me siguen ofreciendo material. Hoy me ofrecieron un video”, declaró la experimentada periodista.

Con un tono de compasión, Fernanda Iglesias relató el dramático llamado que recibió de la bailarina Lourdes Sánchez. “Ayer me llamó Lourdes llorando, estaba abatida, me dijo ‘Te pido por favor, basta. Me pidió piedad. ‘Te lo pido de madre a madre’ me dijo. ‘Mi hijo no está bien ya hace tiempo y esto lo va a afectar mucho’”.

Fernanda Iglesias contó detalles sobre el cruce que tuvo con Lourdes Sánchez

Iglesias explicó que, aunque el menor ya atravesaba dificultades previas, el escándalo podría agravar su situación. “Entiendo que no es por esto que el nene está mal. Esto fue ayer. El nene viene mal por otros temas. Me lo pidió especialmente por su hijo. Ella me dijo ‘Es una cag*** que haya salido esto’”, continuó. Además, Sánchez habría solicitado un encuentro personal para abordar temas que no quería tratar por teléfono.

Fernanda Iglesias contó que Lourdes habría engañado a su pareja, pero tanto el Chato como la bailarina lo desmintieron.

Foto: Instagram @lourdesanchez

Finalmente, la comunicadora accedió a no seguir difundiendo el polémico asunto, aunque reafirmó sus dichos anteriores. “Voy a acceder a dejar de hablar del tema. Sostengo la información de ayer, le mando un beso a Lourdes y le agradezco su llamado porque hay personas que me salen a putear por todos lados y no me hablan”, expresó. La discusión culminó con un mensaje de Sánchez en el que enfatizaba el daño al hijo que tiene con el Chato Prada, a lo que Iglesias replicó: “Todos tenemos hijos y de todos han hablado sin pensar en ellos”.