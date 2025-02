Marina Calabró habló sobre su pase a A24 luego de pegar el portazo en La Nación Más: "Cuesta que...."

El éxodo de periodistas de LN+ a A24 provocó controversia en el ambiente televisivo, además de un picante cruce entre Eduardo Feinmann y Luis Majul. Envuelta en la polémica, y a horas de su debut en la pantalla de América conduciendo su programa junto a Facundo Pastor, Marina Calabró habló sobre su pase para formar parte de la nueva grilla de A24 que debutó este 10 de febrero.

En diálogo con Pablo Montagna en Radio Rivadavia, la conductora detalló su nuevo proyecto: "Nuestra idea es hacer un segmento de noticias que tenga forma de programa de televisión. No queremos hacer una cosa impersonal, queremos darle nuestra impronta. Está Luis Ventura, que va a hacer espectáculos, tenemos material exclusivo e información para marcar la diferencia. Leo Paradizo hará deportes y Horacio Riggi economía".

¿Qué dijo Marina Calabró sobre su pase de LN+ hacia A24?

Al ser consultada sobre la propuesta que le hizo Juan Cruz Ávila para abandonar con él La Nación y competir desde Grupo América, Marina Calabró confesó: "Me costó tomar la decisión porque la oferta que me hacía La Nación para quedarme era excelente, era conducir un segmento muy importante. Era una propuesta donde me sentía valorizada".

"Juan Cruz Ávila confió en mí antes que nadie para ser conductora de un segmento de noticias, entonces me parece que hay algo de las lealtades que, en mí, se juegan. Por elección de él llegué a LN+. No era fácil ver en mí una conductora de noticias porque estaba asociada al espectáculo. Cuesta que confíen en uno para hacer un cambio", agregó Calabró.

Al final del día, Marina Calabró aceptó la oferta junto a su amigo Luis Novaresio, Eduardo Feinmann, Antonio Laje y más conductores en gran parte gracias a la confianza en el ejecutivo que vuelve a A24 este año: "Sus proyectos tienen una identidad, un propósito. Me seduce esto de trabajar con un gerente que sabe hacer televisión, lo ha demostrado. Me subí a su barco por eso".

La mediática aprovechó su charla en Radio Rivadavia para adelantar su participación en el nuevo programa de Sergio Lapegüe, que saldrá al aire en las mañanas de América TV, como columnista de espectáculos. También se sumarán Mauro Szeta, Leo Paradizo, Mai Pistiner, el Bicho Gómez, Mica Lapegüe, Pablo Rossi y Martín Salwe.

Luis Majul rompió el silencio sobre el éxodo de periodistas de LN+ a A24

La filosa reacción de Luis Majul a la nueva grilla de A24. Foto: X @majulluis

Del otro lado de la controversia, Luis Majul se mostró orgulloso del equipo que La Nación + logró formar para 2025 tras la salida de varios de sus conductores estrella. En una publicación a su cuenta de Twitter (ahora X), el periodista destacó el "profesionalismo" y "pasión" con el que compite su canal, y se refirió con un filoso comentario a la nueva grilla de A24.

"Sabemos que las audiencias "no comen vidrio". Valoran la información, y la investigación y, sobre todo, la coherencia. Nos vemos el próximo lunes antes de las 20, desde Más Nación, por La Nación+", escribió Majul. El comunicador reforzó su crítica respondiendo al tuit de un seguidor que acusa a los nuevos conductores de A24 de "operar" a favor de Javier Milei, destacando que ese no es el caso con todos, "solo algunos".