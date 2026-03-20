Qué hacer en Mendoza este sábado 21 de marzo: los mejores espectáculos para disfrutar del fin de semana
Teatro y música copan la agenda del comienzo del otoño. La guía definitiva con todos los detalles para que no te quedes afuera de la enorme movida cultural que ofrece la provincia.
La cartelera mendocina no da respiro y este sábado 21 de marzo se perfila como una de las noches con mayor variedad de propuestas en lo que va del año. Ya sea que busques sumergirte en la nostalgia del rock nacional, reírte sin parar con comedias teatrales de primer nivel, o disfrutar de la majestuosidad de una orquesta en vivo, hay un plan a medida para cada espectador.
A continuación, repasamos los cinco eventos más destacados de la jornada, con toda la información que necesitás saber para asegurar tu lugar.
El Señor de los Anillos Sinfónico
Tras agotar varias funciones y a pedido del público, regresa este majestuoso espectáculo sinfónico. Interpretado por la Orquesta Barroca de Mendoza y bajo la dirección del maestro Hugo Mariano Peralta, el concierto invita a los fanáticos a sumergirse en la inolvidable banda sonora de la saga.
Hora: 21:00.
Lugar: Teatro Independencia.
Entradas: Disponibles en EntradaWeb.
Precio: Entrada General $26.000.
Docentes al palo
El exitoso dúo "Colgadísimas", integrado por Melly Onofri y Silvia Saboini, vuelve a escena para convertir el caótico universo escolar en un paso de comedia brillante. Canciones, personajes entrañables y situaciones desopilantes en un show que promete risas garantizadas.
Hora: 21:30.
Lugar: Nave Cultural - Sala 2.
Entradas: Disponibles en EntradaWeb.
Precio: Entrada General $15.000.
Tina Turner Acústico 360°
Una experiencia inmersiva para revivir la potencia y los grandes clásicos de la Reina del Rock. Un homenaje único protagonizado por la banda "The Best", en una puesta vibrante y envolvente dentro del aclamado Ciclo 360 Acústico.
Hora: 21:00.
Lugar: Nave Cultural - Sala 1.
Entradas: Disponibles en EntradaWeb y en taquilla del lugar.
Precio: $15.000 (Menores abonan a partir de los 3 años. Hay cupo limitado para entradas CUD).
Amor a primera risa
Leti Gili y Esteban Agnello, la pareja cómica número uno de Mendoza, traen un espectáculo interactivo donde el libreto lo arma el público. Desde una palabra suelta hasta una anécdota personal, todo sirve como motor para crear escenas disparatadas e impredecibles en vivo.
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Hora: 21:30 hs.
Lugar: Teatro Sportsman (Godoy Cruz).
Entradas: EntradaWeb.
Precio: Entrada General $15.000 (La sala no cuenta con acceso para personas con discapacidad motriz, el ingreso es solo por escalera).
Jóvenes Pordioseros
La banda emblema liderada por Toti Iglesias llega a Luján de Cuyo para una fecha muy especial. El grupo interpretará de principio a fin su disco debut "Probame" y hará un repaso imperdible por los grandes clásicos que marcaron a varias generaciones.
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Hora: 21:00.
Lugar: 23 Ríos Craft Beer (Luján de Cuyo).
Entradas: EntradaWeb / Puerta del predio.
Precio: Entrada General $30.000.