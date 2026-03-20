Qué hacer en Mendoza este sábado 21 de marzo: los mejores espectáculos para disfrutar del fin de semana

Teatro y música copan la agenda del comienzo del otoño. La guía definitiva con todos los detalles para que no te quedes afuera de la enorme movida cultural que ofrece la provincia.

La banda de Villa Lugano, entre las propuestas para esta semana.

La cartelera mendocina no da respiro y este sábado 21 de marzo se perfila como una de las noches con mayor variedad de propuestas en lo que va del año. Ya sea que busques sumergirte en la nostalgia del rock nacional, reírte sin parar con comedias teatrales de primer nivel, o disfrutar de la majestuosidad de una orquesta en vivo, hay un plan a medida para cada espectador.

A continuación, repasamos los cinco eventos más destacados de la jornada, con toda la información que necesitás saber para asegurar tu lugar.

El Señor de los Anillos Sinfónico El señor de los anillos Los espectáculos que le dan la bienvenida al otoño. EntradaWeb Tras agotar varias funciones y a pedido del público, regresa este majestuoso espectáculo sinfónico. Interpretado por la Orquesta Barroca de Mendoza y bajo la dirección del maestro Hugo Mariano Peralta, el concierto invita a los fanáticos a sumergirse en la inolvidable banda sonora de la saga.

Hora: 21:00.

Lugar: Teatro Independencia.

Entradas: Disponibles en EntradaWeb.

Precio: Entrada General $26.000. Docentes al palo Docentes al palo Los espectáculos que le dan la bienvenida al otoño. EntradaWeb El exitoso dúo "Colgadísimas", integrado por Melly Onofri y Silvia Saboini, vuelve a escena para convertir el caótico universo escolar en un paso de comedia brillante. Canciones, personajes entrañables y situaciones desopilantes en un show que promete risas garantizadas.

Hora: 21:30.

Lugar: Nave Cultural - Sala 2.

Entradas: Disponibles en EntradaWeb.

Precio: Entrada General $15.000. Tina Turner Acústico 360° tributo tina turner Los espectáculos que le dan la bienvenida al otoño. EntradaWeb Una experiencia inmersiva para revivir la potencia y los grandes clásicos de la Reina del Rock. Un homenaje único protagonizado por la banda "The Best", en una puesta vibrante y envolvente dentro del aclamado Ciclo 360 Acústico.