Estrenos en streaming: 5 series y películas ideales para maratonear este fin de semana

El streaming no da respiro y cada semana suma nuevas propuestas para todos los gustos. En esta ocasión, el menú llega especialmente cargado, con títulos que combinan regresos muy esperados, apuestas originales y segundas temporadas que marcan regresos esperados. Ya sea que estés buscando una historia intensa para engancharte de lleno o algo más llevadero para acompañar el fin de semana, hay varias opciones que valen la pena.

Entre lo más destacado aparece el cierre de una de las historias más icónicas de los últimos años, junto con thrillers de espionaje, dramas familiares y series que expanden universos ya conocidos. Además, no faltan esas propuestas menos evidentes que pueden convertirse en una grata sorpresa. A continuación algunas de las películas y series recién llegadas al streaming que merecen un lugar en tu lista.

El mundo de Peaky Blinders llega a su capítulo final con una película en Netflix que funciona como cierre directo de la historia. Lejos de su época de gloria, Tommy Shelby reaparece en el exilio, marcado por las consecuencias de todo lo que construyó a lo largo de los años.

En plena Segunda Guerra Mundial, una amenaza vinculada al nazismo lo obliga a regresar a una Birmingham golpeada por el conflicto. A partir de ahí, la trama se mueve entre espionaje, política y crimen, pero con un tono más introspectivo que el de la serie. Ya no se trata de escalar posiciones, sino de resistir, ajustar cuentas y enfrentarse al propio pasado. La película muestra a un Tommy más vulnerable, atravesado por sus decisiones y por un conflicto generacional que evidencia el choque entre su vieja forma de ejercer el poder y una nueva que no termina de comprender.

El ganador del Oscar, Cillian Murphy, retoma su papel como Tommy Shelby junto a Sophie Rundle, Tim Roth, Rebecca Ferguson y Barry Keoghan.

Zeta | Prime Video

zeta prime video 01 Mario Casas y Luis Zahera protagonizan el thriller de espionaje. Prime Video

El thriller de espionaje suma una nueva apuesta con Zeta, una historia que se mueve a escala global y pone el foco en los secretos mejor guardados de los servicios de inteligencia. La cinta está protagonizada por Mario Casas y Luis Zahera.

Todo se dispara cuando cuatro exagentes españoles son asesinados de manera simultánea en distintos puntos del mundo, un hecho que deja al descubierto una operación encubierta de hace más de 30 años en Colombia: la llamada “Operación Ciénaga”.

ZETA - tráiler oficial

A cargo de la investigación queda Zeta, uno de los agentes más experimentados del servicio secreto, cuya misión es encontrar al único sobreviviente de aquella misión. Pero no es el único tras la pista, ya que una agente colombiana sigue el mismo rastro, generando una dinámica de tensión constante. A medida que la historia avanza, salen a la luz traiciones, maniobras políticas y la posible existencia de una figura en las sombras que lleva años manipulando todo.

The Madison | Paramount+

the madison 02 Michelle Pfeiffer protagoniza la nueva serie del universo Yellowstone. Emerson Miller/Paramount+

Tras el éxito de Yellowstone, Taylor Sheridan regresa al universo con The Madison, un nuevo spin-off que se adentra en una historia de una familia que atraviesa un duelo, el desarraigo y el desafío de los vínculos familiares.

La serie sigue a los Clyburn, una familia adinerada de Nueva York cuya vida se derrumba tras una tragedia inesperada. Obligados a salir de su zona de confort, se trasladan al valle del río Madison, en Montana, un entorno completamente opuesto a todo lo que conocen. Lo que en principio parece un intento de recomponer sus vidas pronto se transforma en un proceso mucho más complejo. Cada integrante atraviesa el duelo de forma distinta, lo que expone tensiones, secretos y fracturas que ya estaban ahí, pero nunca habían salido a la superficie.

The Madison - teaser tráiler

El elenco incluye las actuaciones de Michelle Pfeiffer y Kurt Russell, junto a Matthew Fox, Elle Chapman, Beau Garrett y Patrick J. Adams. Los 3 primeros episodios de la serie ya se encuentran disponibles en Paramount+.

Furias (Temporada 2) | Netflix

furias Furias regresa con su segunda temporada. Netflix

La serie francesa de Netflix vuelve con una segunda temporada que profundiza su universo criminal y eleva la apuesta en términos de violencia, intriga y poder.

La historia sigue a Lyna, una joven marcada por la necesidad de vengar la muerte de su padre, que en la primera temporada la llevó a adentrarse en los bajos fondos de París. Allí descubrió la existencia de “las Furias”, una organización secreta que regula el equilibrio entre las familias criminales más poderosas.

Furias - tráiler temporada 2

En esta nueva entrega, ese mundo se vuelve todavía más peligroso. Lyna ya no es una outsider, ahora forma parte del sistema, pero eso implica pagar un precio. Las lealtades empiezan a romperse, las alianzas son cada vez más frágiles y el control del submundo criminal entra en una etapa de conflicto abierto.

La temporada expande el mapa de poder y deja en claro que nadie está a salvo, en un relato que combina acción, venganza y una mitología criminal bastante particular.

Deadloch (Temporada 2) | Prime Video

deadloch Deadloch regresa con un nuevo misterio y mucha sátira. Prime Video

Una de las series más originales del policial reciente vuelve con una segunda temporada a Prime Video.

Después de los eventos de la primera entrega, las detectives Dulcie Collins y Eddie Redcliffe se trasladan al norte de Australia, específicamente a Darwin, para investigar la muerte de un excompañero de Eddie. Sin embargo, lo que arranca como un caso puntual rápidamente escala cuando aparece el cuerpo de una figura local importante, lo que las arrastra a una trama mucho más compleja, llena de secretos, tensiones comunitarias y pistas confusas.

El nuevo entorno, más extremo, caluroso y hostil, no solo cambia la dinámica de la investigación, sino que también potencia el tono caótico de la serie. Entre cocodrilos, personajes excéntricos y situaciones absurdas, Deadloch sigue jugando con las reglas del policial clásico, pero llevándolas hacia un terreno mucho más irreverente.