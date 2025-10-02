Cómo acceder a la promoción de Aerolíneas Argentinas con un 20% de descuento en vuelos

En un contexto especial, Aerolíneas Argentinas lanzó un 20% de descuento en vuelos domésticos desde este jueves hasta el domingo próximo para que los clientes habituales de la empresa puedan aprovecharlo y viajar hacia cualquier rincón del país. Te contamos cómo podés hacer para sacar los pasajes.

Aerolíneas Argentinas anunció hoy una promoción especial: desde este jueves 2 de octubre y hasta el domingo 5 de octubre, los pasajeros podrán acceder a un 20% de descuento en todos los vuelos dentro del país, sin restricciones de fecha de viaje. El beneficio estará disponible a través de la web oficial, la app de la compañía y en agencias de viaje, y se aplicará sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.

Lo principal que hay que hacer es ingresar al sitio de Aerolíneas Argentinas y seleccionar el destino y la fecha en la que deseamos viajar, siempre y cuando nuestro destino sea un lugar que esté dentro de nuestro país.

En el sitio de Aerolíneas Argentinas verás un apartado especial en el que indican "ingresar aquí" para obtener los descuentos mencionados.

La promoción en el sitio de Aerolíneas Argentinas.

Los precios más baratos que pudo experimentar MDZ son con un piso de $50.000 para volar en el mes de noviembre, aunque también los usuarios pueden hacerlo con fechas flexibles y sin límites, ya que podés elegir días del año próximo llegado el caso.

La oferta de Aerolíneas Argentinas para el verano 2026

Cabe mencionar que días atrás, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Aerolíneas presentó su programación de verano con un fuerte refuerzo de frecuencias domésticas.

Entre las rutas troncales con Buenos Aires se destacan: 69 semanales a Córdoba, 63 a Bariloche, 60 a Mendoza, 51 a Ushuaia, 45 a Iguazú, 40 a El Calafate, 38 a Salta, 36 a Tucumán y 32 a Mar del Plata.

Además, se suman incrementos en destinos como Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

En cuanto a los intertramos, que permiten viajar sin pasar por Buenos Aires, la oferta incluye: Ushuaia–El Calafate con 16 frecuencias semanales, Bariloche–El Calafate con 6, Tucumán–Mar del Plata con 4, Córdoba–Tucumán con 4 y Salta–Iguazú con 4, además de conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy y Mar del Plata–Rosario, entre otras.

Combinada con los planes de cuotas vigentes, esta promoción es la oportunidad perfecta para organizar tus próximas vacaciones.