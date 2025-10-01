Una low cost amplía su oferta de vuelos y destinos para la temporada de verano

El mercado aéreo de cabotaje viene creciendo desde hace meses en medio de una fuerte competencia entre las compañías que operan en el país con mayor oferta de servicios y precios más accesibles.

Los datos de agosto muestran que, en los últimos doce meses, Aerolíneas Argentinas redujo su participación en el mercado de cabotaje de 62% a 57%.

Es decir, en la actualidad, el 43% de los servicios internos ya no son prestados por la compañía estatal.

El principal competidor es JetSMART , que pasó de 12% en agosto de 2024 a 23% en la actualidad. Le sigue Flybondi que si bien disminuyó el volumen de operaciones internas – que en agosto pasado era de 23% - a 17%, una cuota todavía importante.

En tanto, Andes - otra compañía privada – tiene el 2,8% del mercado interno.

En este contexto, JetSMART continúa con su plan de crecimiento y anunció una mejora de ofertas de rutas y frecuencias en el último trimestre del año y la temporada del próximo verano.

La línea aérea confirmó la llegada de dos nuevos aviones, ambos Airbus A321 con capacidad de 240 asientos cada uno, los cuales podrán operar desde los dos amarres adicionales que JetSMART tendrá en el Aeroparque Jorge Newbery.

Actualmente, JetSMART opera 24 rutas directas en Argentina, de las cuales 14 son domésticas (3 que no pasan por Buenos Aires) y 10 internacionales, así como vuelos con conexión que permiten viajar desde diferentes ciudades hacia países de la región, con su flota de aviones nuevos de la familia Airbus A320 y A321.

“Estamos enfocados en seguir contribuyendo a ampliar la conectividad regional y el desarrollo económico, turístico y social de Argentina y la región. Con el incremento de las rutas y mayor cantidad de frecuencias confiamos en lograr este objetivo”, expresó Federico Petazzi, gerente comercial de JetSMART Argentina.

Además, JetSMART mantiene activa hasta el próximo 4 de octubre los descuentos promocionales de hasta 35% para vuelos domésticos y hasta 20% para viajes regionales, para volar hasta el 26 de marzo de 2026, con el código promocional SMARTFIT.

Algunas de las rutas domésticas que registran incrementos significativos para enero y febrero de 2026 con respecto al mismo periodo de 2025 son:

- Chubut: con un crecimiento del167% en las rutas a Comodoro Rivadavia y Trelew desde Buenos Aires, reinaugurada en enero e iniciada en abril, que tendrán 6 y 5 frecuencias semanales, respectivamente.

- Tucumán: es la segunda provincia con mayor incremento, alcanzando el 157%, con 18 frecuencias semanales para ambos meses.

- Chaco:la ruta a Resistencia es otra de las nuevas rutas lanzadas este año, que comenzó a volar en abril y mantiene sus 5 frecuencias semanales.

- Salta: tendrá un crecimiento del39% sumando sus tres rutas: Buenos Aires (21 frecuencias semanales), Neuquén (6 frecuencias semanales) y Mendoza (5 frecuencias semanales).

- Neuquén: por su parte, contará con un35% más de vuelos semanales en sus tres rutas también: Buenos Aires (27 y 28 frecuencias semanales), San Martín de los Andes (14 y 12 frecuencias semanales), Salta (6 frecuencias semanales).

- Santa Cruz:los vuelos entre Buenos Aires y el Calafate se incrementarán un 33%, con 9 y 7 frecuencias semanales.

- Mendoza: las rutas crecerán un15%, sumando Buenos Aires (34 y 33 frecuencias semanales), Salta (5 frecuencias semanales) y Bariloche (6 frecuencias semanales).

- Córdoba: los vueloscrecerán un 14%, desde Buenos Aires (29 y 28 frecuencias semanales) y la nueva ruta a Río de Janeiro (5 frecuencias semanales).

- Río Negro: en este caso, aumentarán un 13%, con vuelos entre Buenos Aires y Bariloche (39 y 38 frecuencias semanales).

- Misiones:de la misma manera, crecerán un 13%, uniendo Buenos Aires y Posadas (34 y 37 frecuencias semanales).

- Tierra del Fuego:JetSMART continuará con sus 7 vuelos semanales entre Ushuaia y Buenos Aires.

En la región, JetSMART cuenta con rutas directas a Chile, Paraguay, Perú y Brasil.

En el caso de Brasil, vuela desde Buenos Aires a Río de Janeiro, Florianópolis y Recife, así como las nuevas rutas a Natal (desde el 30/12) y desde Córdoba a Río de Janeiro (desde el 2/10), y de Mendoza a la misma ciudad. Para la temporada de verano (enero-febrero 2026) se han incrementado en más de un 80% las frecuencias semanales sumando todas estas rutas.

Durante enero y febrero 2026 tendrán las siguientes frecuencias:

Buenos Aires – Río de Janeiro: 23 vuelos semanales

Buenos Aires – Florianópolis: 21 vuelos semanales

Buenos Aires – Recife: 7 vuelos semanales

Córdoba – Río de Janeiro: 5 vuelos semanales

Mendoza – Río de Janeiro: 3 vuelos semanales

Buenos Aires y Natal: 7 vuelos semanales desde el inicio de la operación el 30 de diciembre

En el caso de Paraguay, la compañía fortalece su posición en el mercado y tendrá un vuelo diario a partir de octubre de 2025, entre Buenos Aires y Asunción, con misma cantidad de viajes también entre Buenos Aires y Lima, Perú.

Por otro lado, gracias a las nuevas rutas con escalas protegidas, los pasajeros pueden viajar desde Buenos Aires hacia Colombia y Ecuador vía Lima, así como de Córdoba a Florianópolis.