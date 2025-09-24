Aerolíneas Argentinas se expande e incorpora nuevas rutas hacia Punta del Este y Montevideo

Aerolíneas Argentinas hará uso de la quinta libertad aérea y operará dos vuelos semanales desde las ciudades brasileñas de Porto Alegre y San Pablo.

Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de nuevas rutas estacionales hacia Punta del Este y Montevideo, a modo de reforzar su conectividad regional desde Brasil y Argentina durante la temporada de verano.

De esta forma, la compañía operará dos frecuencias semanales desde las ciudades brasileñas de Porto Alegre y San Pablo con destino a Punta del Este, haciendo uso de la quinta libertad aérea.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, aseguró que “esta iniciativa refuerza la idea de que nuestra compañía tiene que salir a buscar la máxima rentabilidad en toda nuestra red, aprovechando las oportunidades que se abren durante la temporada de verano para mejorar nuestra oferta y variedad de destinos. Por eso seguiremos innovando en nuestros procesos internos, en nuestra operación y en nuestra oferta de vuelos”.

La oferta veraniega a Uruguay se completará, por otro lado, con una ampliación de frecuencias desde Buenos Aires a Montevideo (16 semanales, 2 más que en 2025) y a Punta del Este (28 semanales, 5 más que en el último verano), además de dos vuelos hacia/desde Córdoba – Punta del Este los días jueves y sábado.

“La combinación de nuevas rutas, financiación local, promociones internacionales y beneficios para clientes frecuentes del programa Aerolíneas Plus, forman parte de una estrategia integral para consolidar el rol de Aerolíneas como motor del turismo esta próxima temporada”, indicaron desde la compañía.