Qué es el "Modo IA" que lanzó Google hoy, cómo funciona y para qué sirve

Google anunció que activó este miércoles su innovador Modo IA en español, ampliando las funciones impulsadas por inteligencia artificial dentro de su motor de búsqueda. Esta herramienta, que ya estaba operativa en otros idiomas, ahora permite que los hispanoparlantes puedan hacer consultas más naturales y recibir respuestas mejor contextualizadas.

El Modo IA transforma la experiencia de búsqueda tradicional: los usuarios pueden formular preguntas de forma conversacional, generar imágenes o acceder a explicaciones detalladas sobre distintos temas. Además, integra un componente interactivo que permite dialogar con la IA, facilitando una exploración más dinámica de la información.

Paralelamente, Google lanzó también Google AI Plus , una versión más accesible de su servicio de inteligencia artificial por suscripción. Con este plan, la compañía competirá con otras alternativas del mercado que ofrecen versiones económicas de herramientas de IA.

El despliegue del nuevo modo abarca 180 países y se suma a la oferta ya disponible en idiomas como inglés, japonés, coreano y portugués. Con esta iniciativa, Google busca que más usuarios puedan interactuar con la inteligencia artificial directamente desde las búsquedas , sin necesidad de acudir a otras plataformas externas.

Qué dijo Google de su propia Inteligencia Artificial en Chrome

"Modo IA es la experiencia de búsqueda con IA más potente de Google. Puedes preguntar lo que quieras y recibir una respuesta basada en IA. Además, puedes profundizar en el tema con otras preguntas y enlaces web útiles. Modo IA amplía las funciones de Vistas creadas con IA con capacidades de razonamiento e interacción más avanzadas. Divide tu pregunta en subtemas y los busca simultáneamente. De esta forma, Modo IA puede explorar la Web y buscar contenido aún más relevante que se ajuste a tu pregunta", respondió Google.

Modo IA se basa en el conocimiento profundo que tiene la Búsqueda de Google sobre la información de la Web, lo que significa que las respuestas están respaldadas por contenido web de alta calidad para mejorar la precisión fáctica.

En algunos casos, Modo IA proporcionará un conjunto de enlaces web si no se tiene la suficiente confianza en la calidad o la utilidad de una respuesta basada en IA. "Como ocurre con todos los productos de IA en fase inicial, Modo IA no siempre acierta. Si esto ocurre, te animamos a que nos lo comuniques mediante un Me gusta o un No me gusta para que podamos seguir mejorando", agregó el gigante.

Cómo encontrar la nueva función de IA de Google en tu computadora

A diferencia de la clásica “Vista General de IA”, que resume los resultados destacados en la parte superior de la página, el Modo IA funciona como una experiencia más autónoma y envolvente, al estilo de un chatbot dentro del buscador.

Esta opción está al lado de la búsqueda de la sección "Todo", "Imágenes" y "Noticias", por lo que ya sorprendió a miles de usuarios con esta actualización de la interfaz.