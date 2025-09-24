Google lanza su plan AI Plus en más de 40 países con acceso a Gemini 2.5 Pro

Google AI Plus se expande a más de 40 países como parte de la estrategia de la compañía para llegar a nuevos mercados con precios más accesibles. El plan tiene un costo aproximado de 5 dólares mensuales e incluye acceso a Gemini 2.5 Pro y herramientas de creación de imágenes y video.

Google lanzó el plan AI Plus primero en Indonesia a un valor de $4,50 dólares (alrededor de $6.000 pesos argentinos) y ahora lo amplió a países como México, Egipto, Ghana, Filipinas, Nigeria y Vietnam. En algunos mercados, como Nepal y México, la compañía aplicará un descuento del 50% durante seis meses.

La suscripción incluye acceso al modelo Gemini 2.5 Pro, junto con las herramientas Flow, Whisk y Veo 3 Fast para creación de imágenes y videos. También permite usar funciones avanzadas en Gmail, Docs y Sheets, además de 200 GB de almacenamiento en la nube y acceso extendido al asistente de investigación NotebookLM.

La noticia llega un día después de que OpenAI anunciara la expansión de su plan ChatGPT Go, también por debajo de 5 dólares, en Indonesia. Aunque ambas compañías ofrecen versiones estándar de 20 dólares al mes, los nuevos planes buscan atraer a usuarios en regiones donde ese precio resulta elevado.

Un dato llamativo es que India, donde OpenAI debutó con ChatGPT Go, no figura en la lista de países de Google. Esta ausencia podría marcar una diferencia en la competencia por captar suscriptores en mercados emergentes.

Perspectivas de crecimiento

Con estas iniciativas, tanto Google como OpenAI refuerzan su apuesta por los modelos de suscripción de inteligencia artificial en países donde el costo es un factor decisivo. La estrategia apunta a democratizar el acceso a servicios de IA avanzada y ampliar la base de usuarios de pago en un escenario global de competencia creciente.

Por el momento, Google no confirmó la llegada del plan AI Plus a Argentina. La lista oficial publicada por la compañía no incluye a países de la región más allá de México, por lo que no hay una fecha estimada para su disponibilidad local.